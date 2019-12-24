Авиакатастрофа под Комсомольском: разбился истребитель пятого поколения Т-50

Современный истребитель Т-50 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае. Машина не военная и принадлежит заводу-изготовителю.

Летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. По его словам, крушение произошло в 120 километрах от аэродрома «Дзёмги». Самолет принадлежит авиазаводу имени Гагарина, находящемся в Комсомольске-на-Амуре.

«Произошла авария, пилот успел катапультироваться», – подтвердил агентству представитель правительства края. И добавил, что инцидент произошел во время испытания двигателя.

«Двигатель испытывали, летчик катапультировался, его подобрали вертолетом заводским и доставил на завод», — уточнил источник.

Состояние пилота не уточняется.

Справка РБК: Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, отличающийся малой заметностью и повышенной маневренностью. По заявлениям Минобороны, благодаря этим факторам и современным средствам поражения он превосходит западные аналоги. В ВКС Су-57 должен постепенно заменить тяжелый истребитель Су-27, который находится на вооружении с середины 1980-х годов. Испытания самолета начались в 2013 году, а в мае этого года стартовало его серийное производство.