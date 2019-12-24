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Воспитатель из Благовещенска заняла первое место в конкурсе профмастерства

Воспитатель из Благовещенска заняла первое место в конкурсе профмастерства
Фото: Администрация Благовещенска

Благовещенка Мария Корякина заняла первое место в региональном конкурсе профессионального мастерства. Победу она разделила с коллегой из Талакана Анастасией Рединой.

Мария Карякина продемонстрировала свои навыки работы с детьми, умение организовать рабочий процесс, понимание тенденций развития образования. Благовещенка неоднократно становилась победительницей различного уровня профессиональных конкурсов. Одна из последних побед педагога – первое место в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года–2019» в номинации «Воспитатель года».

Мария Викторовна работает в детском саду № 68 по специальности «дефектолог» в течение 7 лет. Основная проблема, которую педагог решает в своей деятельности, – социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе. Именно поэтому особое место она отводит инклюзии, которая является одним из направлений её проекта по социокультурной адаптации дошкольников с ОВЗ «Мир вокруг нас!». Благодаря инклюзивным мероприятиям с детьми общеразвивающей группы воспитанники Марии Карякиной сделали огромный шаг вперед в своем развитии – познавательном, речевом, даже физическом, сообщает администрация Благовещенска.

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#дети #конкурсы

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