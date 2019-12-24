В Зее сотрудники Росгвардии задержали угонщика «жигулей»

В Зее сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в угоне отечественного автомобиля. Сообщение о том, что неизвестный уехал на чужом ВАЗе 2101, экипажу вневедомственной охраны поступило вечером 20 декабря.

Росгвардейцы стали отрабатывать район и в двух кварталах от места происшествия спустя несколько минут заметили указанный автомобиль. Им управлял гражданин 1985 года рождения. Мужчину задержали и для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам ДПС ОГИБДД МО МВД России «Зейский», сообщила пресс-служба амурского управления Росгвардии.

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Любовь Чуприна