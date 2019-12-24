Названа смертельная опасность, передающаяся через собак

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В ряде российских регионов, в том числе на Дальнем Востоке, более 30 процентов собак заражены эхинококкозом. Это касается и домашних, и бездомных животных. Заражение происходит самыми разными способами – контакт с больными собаками, через грязные руки, через зараженную гельминтами воду и так далее.

Наиболее неблагополучными по эхинококкозу являются Северный Кавказ, Урал, Иркутская область, Дальний Восток, страны Средней Азии. Учитывая важность проблемы, Роспотребнадзор подготовил проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ «О предупреждении распространения эхинококкозов в Российской Федерации». Об этом «Российской газете» рассказали в ведомстве.

Эхинококкоз – это хроническое гельминтозное заболевание, при котором в печени, реже в легких и других органах, образуются кистозные образования, содержащие личинки паразитов (ленточных червей рода Echinococcus). Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, значимость проблемы эхинококкоза определяется его широким распространением, тяжелым клиническим течением с множественными сочетанными поражениями различных органов, приводящими к длительной нетрудоспособности, инвалидизации, летальным исходам.

Средства лабораторной диагностики эхинококкоза существуют, но диагноз, как правило, устанавливается на поздних стадиях заболевания. Заражение человека происходит при контакте с больными животными (собаками, сельскохозяйственными животными), при сборе и употреблении в пищу дикорастущих ягод и трав, при использовании воды из зараженных яйцами гельминтов источников, при выделке шкур. Яйца эхинококка очень устойчивы к внешним воздействиям и могут длительное время сохраняться во внешней среде. С дождевыми водами они могут попадать в водоёмы, которые служат для водопоя скота.

Среди основных факторов заражения также грязные руки, а также овощи, фрукты, зелень. Яйца гельминта могут заноситься с пылью на разные предметы обихода и вдыхаться с запыленным воздухом. Дети болеют чаще, так как они часто играют с собаками и не всегда соблюдают правила личной гигиены.

Эхинококкоз может протекать годами и выявляться случайно, в том числе при проведении профилактического обследования. От момента заражения до появления первых клинических признаков может пройти от нескольких месяцев до несколько десятков лет.

Паразит снижает иммунитет человека, что способствует проявлению дремлющих в организме инфекций, например, туберкулеза. Также могут развиваются аллергии, возникает крапивница, отеки, зуд и др. Появляется слабость, недомогание, головная боль, снижается работоспособность.

Для профилактики эхинококкоза главное – не забывать о личной гигиене: