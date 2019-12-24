Амурский губернатор: рисков по Магдагачинской дамбе нет

Фото: администрация поселка Магдагачи

В Амурской области планируется строительство целого ряда берегоукрепительных сооружений. Об этом глава региона Василий Орлов рассказал на встрече с журналистами. Он также уточнил, что ситуация с Магдагачинской дамбой, где осенью образовалась течь, населению не угрожает.

Рисков по этой дамбе нет, специалисты изучают, что можно сделать и каковы затраты для того, чтобы это устранить.

Как сообщало Амур.инфо, 10 ноября в поселке Магдагачи был объявлен режим ЧС в связи с тем, что местная плотина дала течь. «Вода из шлюзов бежала потоком. Туда очень много грунта возили. Вот такая ситуация экстренная у нас», – рассказывала Амур.инфо депутат Магдагачинского поселкового совета Светлана Запольская.

Фото: ok.ru

На капитальный ремонт плотины региональный бюджет выделил, по словам главы поселка, 28,2 миллиона рублей. Ожидается, что работы начнутся весной.

Плотина была построена в 30-е годы прошлого века. Ее длина составляет – 600 метров, глубина – 7 метров. По данным газеты «Вперед», у старожиов поселка остались воспоминания о полном спуске воды из плотины летом 1949 года через специальный главный шлюз в виде тоннеля. Очистка проходила с помощью бульдозеров, которые сгребали и вычищали грязь и ил.

Фото: vpered-mg.ru

Кроме этого, плотину пытались очистить в 90-е годы. «Многие магдагачинцы помнят, как в 90-е годы местными властями была предпринята попытка очистить плотину с помощью земснаряда, доставленного по Амуру через Толбузино. Но из этого ничего не вышло, очистить плотину не удалось. В настоящее время плотина продолжает интенсивно зарастать, ее шлюзы разрушаются», – говорится в публикации издания.

В целом в Амурской области планируется построить целый ряд берегоукрепительных сооружений.

«Это дамбы простые, не как в Благовещенске, безо всяких гранитов. Надо актуализировать проектную документацию и получить федеральное финансирование для того, чтобы населенные пункты защитить», – рассказал глава региона Василий Орлов.

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

Строить объекты собираются в населенных пунктах, которым угрожают паводки и где проживает большое количество населения.

«В первую очередь наша задача – внимательно посмотреть проектную документацию. То, что я вижу, стоит миллиарды рублей. И, на мой взгляд, можно точно добиться снижения стоимости этих работ, как было сделано в этом году. Когда собственными силами во Владимировке тремя бульдозерами сделали экстренно очень большой объем работ за неделю. И в Константиновском районе, когда набережную сделали за 2 миллиона, а по проекту она должна была стоить 60. То есть надо очень внимательно посмотреть на проектную документацию, откуда эти сметы, этим занимается наше министерство природных ресурсов», – сообщил губернатор.