В Благовещенске 31 декабря перекроют улицу Ленина

31 декабря в Благовещенске перекроют для движения автомобилей улицу Ленина от Пионерской до Шимановского. Такие меры приняты в связи с проведением праздничных мероприятий на городской площади. Ограничение будет действовать с 18:00 до 20:30.

Движение городских автобусов будет организовано по параллельным улицам: Пионерской, Зейской, Шимановского. Автобусы по основным городским маршрутам будут ходить по действующему расписанию, сообщает пресс-служба мэрии.

Автобусы № 11, К пойдут по маршруту: Ленина – Пионерская – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту.

№ 2 (2а), 5, 8, 26, 39, 106: – 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина и далее по маршруту.

№ 4, 9, 28, 30, 31: – 50-летия Октября – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту.

№ 12: – Шевченко – Ленина – Пионерская - Зейская и далее по маршруту.

В 20:00, когда закончится фейерверк, к площади Ленина будут поданы автобусы № 1, 13, 26, 101, которые встанут на улице 50-летия Октября на участке от улицы Ленина до Зейской. Отправление автобусов № 8, 15 (20), 22, 106 от своих начальных остановочных пунктов будет осуществляться с задержкой по времени, в 20:20 – 20:25. Отправление автобуса маршрута № 19 от начального остановочного пункта будет осуществляться согласно действующему расписанию в 20:30.