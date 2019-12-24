В Мазановском районе жильцов аварийных домов переселили досрочно

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Мазановский район досрочно выполнил первый этап программы переселения амурчан из аварийного жилья. Это уже второй муниципалитет Приамурья, который раньше срока переселил жителей региона в новые квартиры в уходящем году.

«Досрочная реализация программы переселения граждан из аварийного жилья стала возможной благодаря эффективной работе муниципалитетов. На сегодняшний день в Мазановском районе переселены 43 человека (18 семей), ранее проживавших в аварийном жилье площадью 822,4 квадратного метра», – сказал министр ЖКХ региона Сергей Гордеев.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на сегодняшний день в Приамурье расселены 8,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в котором проживали 337 граждан. В том числе 6,7 тысячи квадратных метров расселены в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 1,8 тысячи квадратных метров расселены на территории города Свободного в рамках плана социального развития центров экономического роста области.

Город Райчихинск в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» стал первым муниципальным образованием, досрочно реализовавшим программу. Благодаря этому 24 человека (10 семей), ранее проживавших в аварийном жилье площадью 660,4 квадратного метра, были обеспечены новым жильем.

В Приамурье реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» продолжается. В ходе реализации второго этапа Программы в 2020-2021 годах планируется переселить 540 граждан из аварийного жилищного фонда площадью 10,3 тысячи квадратных метров на территории четырёх муниципальных образований области: городов Свободный, Сковородино, поселка городского типа Прогресс и Бурейского района. Финансирование Фонда ЖКХ составит 572,1 миллиона рублей, областного бюджета – 17,7 миллиона рублей.

Третьим этапом программы в 2021-2022 годах предусмотрено переселение еще 500 граждан из аварийного жилищного фонда площадью 10,3 тысячи квадратных метров. Финансирование Фонда ЖКХ составит 572,1 миллиона рублей, областного бюджета 17,7 миллиона рублей, сообщает амурское правительство.