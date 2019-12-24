Не щадя живота: благовещенские хирурги предлагают помощь в коррекции фигуры

В Благовещенской городской больнице выполняют пластические операции пациентам, которым нужно избавиться от лишнего жира или растянутой кожи в области живота. За подобными услугами в медицинское учреждение обращаются в основном женщины, которые в прошлом перенесли кесарево сечение.

«У определенного процента женщин после кесарева сечения избыточная кожа перевешивается через рубец, либо женщины имеют лишний вес в области живота, либо появляется такой нависающий фартук после большого снижения массы тела. Но все решаемо», – рассказывает пластический хирург Благовещенской городской больницы Ксения Горбачевская.

Врач поясняет – во время операции пациентам убирают избыточную кожу, выполняют липосакцию проблемных зон, чтобы сформировать красивую талию, а также ушивают диастаз – это расхождение прямых мышц живота. Ксения Горбачевская объясняет – эти мышцы соединяются сухожилием, которое растягивается во время беременности и впоследствии может не сократиться. В этом случае через несколько лет после рождения малыша женщина вновь может выглядеть как беременная, и скорректировать этот недостаток физическими упражнениями практически невозможно. «Обычно мы все делаем в комплексе. Если у пациентки нет диастаза, эти мышцы мы все равно можем ушить между собой, и тогда будет еще более выраженная талия, плоский живот», – добавляет Ксения Андреевна.

Фото: Ксения Горбачевская

«Объем липосакции – то есть убранного жира – максимум 2-3 литра. А фартук мы взвешиваем, чтобы иметь представление, сколько человек потерял. Максимально было примерно 6 килограммов», – продолжает Ксения Горбачевская.

Врач рассказывает – каждую неделю в городской больнице делают примерно 3 подобные операции. Они выполняются под наркозом. После операции пациент находится в стационаре еще двое суток. Как правило, за помощью в решении такой проблемы к пластическому хирургу обращаются женщины. Средний возраст пациенток – 35-45 лет. Как правило, это рожавшие женщины.

«Общий результат видно сразу! После операции все ровненько и гладенько, ничего не выпирает, нет живота, – заключает Ксения Горбачевская. – Пациентки счастливы, конечно! У меня есть маленький тест-драйв. Я прошу после операции надуть живот. Женщины как ни стараются, а у них все равно пресс. Эмоции шикарные!»