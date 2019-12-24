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24декабря
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Проект строительства основного технологического комплекса объектов Амурской ТЭС одобрен повторно

Проект строительства основного технологического комплекса объектов Амурской ТЭС одобрен повторно
Фото: ПАО «Газпром»

Главгосэкспертиза России провела повторную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство основного технологического комплекса объектов Амурской ТЭС, необходимых для строящегося Амурского газоперерабатывающего завода. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

В ходе реализации проекта, одобренного экспертами Главгосэкспертизы России, для снабжения завода электрической и тепловой энергией будут установлены две паросиловые установки единичной мощностью по 80 МВт каждая с тремя энергетическими котлами, поперечными связями по пару и питательной воде. Также здесь будут построены вспомогательные здания, строения и сооружения, в том числе на территории площадки электротехнического хозяйств, говорится на сайте Главгосэкспертизы РФ.

Еще тремя этапами строительства комплекса, которые проходят экспертизу в составе отдельных проектов, на территории обустраиваются внутриплощадочные сети с подводящим газопроводом, сетями паропроводов, конденсатопроводов, водоснабжения и водоотведения.

Предыдущее положительное заключение по объекту было выдано Главгосэкспертизой России в апреле 2019 года. Работы финансируются из собственных средств застройщика – ООО «ГЭХ Инжиниринг», входящего в Группу «Газпром энергохолдинг». Проектную документацию разработали в АО «Институт Теплоэлектропроект».

Амурский газоперерабатывающий завод, который ПАО «Газпром» и газохимический комплекс ПАО «СИБУР Холдинг» (ГХК) строят в Свободненском районе Амурской области, должен стать одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа, а также важным звеном технологической цепочки поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Объекты основного технологического комплекса Амурской теплоэлектростанции будут расположены в 10,3 километрах от города Свободного поблизости от Амурского газоперерабатывающего завода. Сооружение ТЭС необходимо для обеспечения комбинированного варианта энергоснабжения предприятий с возможностью резервирования мощности от внешней энергосистемы.

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#строительство #экономика

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