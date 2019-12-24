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сегодня, 12:12 0

Полицейские задержали свободненских разбойников

Полицейские задержали свободненских разбойников
Фото: pixabay.com

В полицию Свободного обратился 27-летний мужчина. Он сообщил, что на него напали – избили и отобрали два сотовых телефона и банковскую карту. Работая по возбужденному уголовному делу, оперативники вышли на подозревамых. Ими оказались ранее судимые жители Свободного.

Предварительно установлено, что потерпевший и подозреваемые находились в одной компании, при этом ранее знакомы они не были. В процессе общения у них произошел конфликт, во время которого заявитель получил телесные повреждения. Кроме того, у него похитили телефоны и карту, угрожая топором. По данным амурского управления МВД России, ущерб составил 16 000 рублей.

Полицейские задержали злоумышленников. Ими оказались ранее судимые местные жители 1988 и 1991 годов рождения. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия», продолжается.

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#закон #криминал #происшествия #Свободный

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