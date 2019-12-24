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сегодня, 13:40 0

В Благовещенске во время акции «Нетрезвый водитель» задержаны восемь автомобилистов

В Благовещенске во время акции «Нетрезвый водитель» задержаны восемь автомобилистов
Фото: admblag.ru

В Благовещенске подвели итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Как сообщало ИА «Амур.инфо», с 20 по 22 декабря в областном центре и Благовещенском районе автоинспекторы проводили массовые проверки водителей на трезвость. Удалось пресечь 277 нарушений Правил дорожного движения. Задержаны восемь автомобилистов.

Среди них как те, кто сел за руль пьяным, так и те, кто отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, сообщает администрация областного центра Приамурья.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортным средством водителям, находящимся в состоянии опьянения, а также лицам, отказавшимся от прохождения медосвидетельствования, в соответствии с КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

«Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам: если вы видите, что за руль садится водитель в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно сообщайте в дежурную часть Госавтоинспекции по номеру: (4162) 42-52-62», – напоминают сотрудники полиции.

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#закон #происшествия #транспорт

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