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Трудным подросткам Приамурья дают азы профессии фотографа и режиссера

Трудным подросткам Приамурья дают азы профессии фотографа и режиссера
Фото: pixabay.com

Трудным подросткам Приамурья дают возможность стать фотографами и режиссёрами. Занятия для них проходят на грантовые средства от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Обучение проходит в Благовещенске на базе центра развития молодежных и общественных инициатив «Выбор». Для ребят запустили направление фотография. В дальнейшем их обучат звукорежиссуре. Так амурчан планируют адаптировать в обществе и помочь им определиться с выбором профессии. В проекте участвуют около 30 ребят.

Для реализации проекта сотрудники центра «Выбор» закупили профессиональное оборудование как для студии звукозаписи, так и для фотошколы: микрофоны, микшерный пульт, акустическую систему и другое. С его помощью ребят научат создавать медиапродукты, помогут развить творческое мышление.

На реализацию проекта «Выбор» получил федеральную грантовую поддержку – более 2 миллионов рублей от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Реализация проекта рассчитана на два года и включает в себя мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений.

Грантовая поддержка помогает работать с трудными подростками и амурским кавээнщикам. Общественная организация «Амурский Клуб веселых и находчивых "Лига "Союз"» в этом году выиграла почти полмиллиона рублей в конкурсе фонда президентских грантов. На эти средства авторы проекта работают с воспитанниками Юхтинской спецшколы, где обучаются дети, совершившие противоправные нарушения. В рамках реализации проекта формируется команда спецшколы, которая сможет принимать участие в мероприятиях областной школьной лиги КВН. Кроме этого, в рамках проекта амурчане посетили занятия «Кванториума», сообщает областное правительство.

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#дети #работа

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