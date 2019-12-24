Из Благовещенска теперь можно улететь в Нерюнгри, Иркутск и Комсомольск-на-Амуре

Фото: Амур.инфо

Из аэропорта Благовещенска теперь можно улететь в Комсомольск-на-Амуре, Нерюнгри и Иркутск. Рейсы по таким маршрутам открыла авиакомпания S7.

Собственные рейсы по новым маршрутам перевозчик начнет выполнять с 27 апреля 2020 года по понедельникам и средам на лайнерах Embraer 170. Два маршрута из новых направлений: Благовещенск – Нерюнгри и Благовещенск – Комсомольска на Амуре включены в субсидированные региональные перевозки на 2020 год.

Рейсы будут выполняться по следующей маршрутной схеме: из Иркутска вылет по расписанию в 02:10 с прибытием в Благовещенск в 06:20, затем полет продолжится из Благовещенска в Нерюнгри в 08:05, а прилетит в Нерюнгри в 09:35. Из Нерюнгри самолет с пассажирами вылетит в Благовещенск в 10:25, а прибудет в 12:00 по местному времени.

Из Благовещенска в Комсомольск-на-Амуре рейс отправится по расписанию в 12:50, а прилетит в аэропорт Комсомольска-на-Амуре в 15:20, с последующим вылетом в Благовещенск в 16:05 и посадкой в аэропорту Благовещенска в 16:45. После чего самолет из Благовещенска вылетит обратно в Иркутск в 18:05 местного времени.

Билеты авиакомпании S7 Airline на новые направления уже в продаже. Как сообщает амурский минтранс, стоимость билетов по маршруту Благовещенск – Комсомольск на Амуре составляет 4 950 рублей, Благовещенск – Нерюнгри 5 555 рублей в одну сторону.

Как сообщало Амур.инфо, в Благвоещенске стартовала продажа льготных билетов, однако, они пока не пользуются большой популярность.