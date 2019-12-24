Жительница Благовещенска чуть не зарубила мужчину топором

В Благовещенске осуждена женщина, пытавшаяся убить человека. Она несколько раз ударила мужчину топором по голове. Ему удалось выжить. Обвиняемую в покушении на убийство наказали лишением свободы на шесть лет и шесть месяцев. Кроме того, ей придется пройти лечение у психиатра.

Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении: ранее не судимой горожанки. Женщина обвинялась в покушении на убийство. Как сообщает пресс-служба суда, в феврале 2019 года между мужчиной и женщиной, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Мужчина стал выгонять хозяйку из дома, вел себя агрессивно. Женщина ушла на кухню, но агрессор стал выталкивать ее из квартиры. Когда это удалось сделать, он закрыл за ней дверь.

В коридоре женщина взяла топор и, сумев вернуться в жилье, несколько раз ударила мужчину по голове. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом теменной кости, ушиб головного мозга и другие травмы. После чего хозяйка покинула место преступления.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась. Позже она позвонила в скорую помощь, дала показания сотруднику полиции. Эти обстоятельства суд учел как смягчающие наказание. К тому же были учтены состояние здоровья виновной и ее возраст, а также то, что потерпевший все-таки вел себя аморально.

«Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой, суд, исходя из характера и степени общественной опасности совершенного ею преступления, обстоятельств его совершения и личности виновной, признает совершение ею преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя», – отмечает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В результате горожанка была признана виновной в совершении преступления. Суд назначил ей наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы. Отбывать срок женщине предстоит в исправительной колонии общего режима. Также осужденной назначили принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.