Размер пенсии увеличится у россиян при выходе на пенсию на 10 лет позже

При увольнении с работы на пять лет позже достижения пенсионного возраста размер пенсии увеличивается на 42 %. А при выходе на пенсию на 10 лет позже размер выплаты увеличивается более чем в два раза.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России. Там пояснили, что такой рост происходит за счет премиальных коэффициентов. Например, если человек имеет стаж работы 30 лет, а сумма пенсионных баллов за трудовую жизнь на дату обращения за назначением страховой пенсии по старости составляет 120. Стоимость одного пенсионного балла на дату назначения пенсии 87,24 рубля в 2019 году, и 5 334,2 рубля – это размер фиксированной выплаты к пенсии. Если человек обращается за назначением пенсии сразу при достижении пенсионного возраста, то размер страховой пенсии составит 15 803 рубля в месяц.

«Если обратиться за назначением страховой пенсии по старости через пять лет после возникновения права на нее, то премиальные коэффициенты за более позднее обращение за пенсией для страховой пенсии – 1,45, для фиксированной выплаты к пенсии – 1,36. Размер страховой пенсии составит 22 434,3 рубля в месяц, что на 42 % больше, чем при обращении сразу по достижении пенсионного возраста», – рассказали в ПФР.

Если же обратиться за назначением страховой пенсии по старости через десять лет после возникновения права на нее, то премиальные коэффициенты за более позднее обращение за пенсией для страховой пенсии – 2,32, для фиксированной выплаты к пенсии – 2,11.

«Размер страховой пенсии составит 35 542,78 рубля в месяц, что в 2,25 раза больше, чем при обращении за пенсией по достижении общеустановленного пенсионного возраста», – пояснили в фонде. Пример выполнен в условиях 2019 года, а стоимость одного пенсионного балла и размер фиксированной выплаты ежегодно индексируются государством, отметили в ПФР.

Как сообщало Амур.инфо, Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет – до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Таким образом, чтобы заработать на повышенные выплаты, мужчины должны уходить на пенсию в возрасте 75 лет, а женщины – в возрасте 70 лет.

Между тем, по данным Амурстата за 2018 год, средняя продолжительность жизни амурских мужчин составила 64,1 года, женщин – 74,2 лет. По продолжительности жизни Амурская область находится почти на последнем месте в стране. И возраст дожития амурских пенсионеров – один из самых низких в стране.