Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:35 25

Размер пенсии увеличится у россиян при выходе на пенсию на 10 лет позже

Размер пенсии увеличится у россиян при выходе на пенсию на 10 лет позже
Фото: pixabay.com

При увольнении с работы на пять лет позже достижения пенсионного возраста размер пенсии увеличивается на 42 %. А при выходе на пенсию на 10 лет позже размер выплаты увеличивается более чем в два раза.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России. Там пояснили, что такой рост происходит за счет премиальных коэффициентов. Например, если человек имеет стаж работы 30 лет, а сумма пенсионных баллов за трудовую жизнь на дату обращения за назначением страховой пенсии по старости составляет 120. Стоимость одного пенсионного балла на дату назначения пенсии 87,24 рубля в 2019 году, и 5 334,2 рубля – это размер фиксированной выплаты к пенсии. Если человек обращается за назначением пенсии сразу при достижении пенсионного возраста, то размер страховой пенсии составит 15 803 рубля в месяц.

«Если обратиться за назначением страховой пенсии по старости через пять лет после возникновения права на нее, то премиальные коэффициенты за более позднее обращение за пенсией для страховой пенсии – 1,45, для фиксированной выплаты к пенсии – 1,36. Размер страховой пенсии составит 22 434,3 рубля в месяц, что на 42 % больше, чем при обращении сразу по достижении пенсионного возраста», – рассказали в ПФР.

Если же обратиться за назначением страховой пенсии по старости через десять лет после возникновения права на нее, то премиальные коэффициенты за более позднее обращение за пенсией для страховой пенсии – 2,32, для фиксированной выплаты к пенсии – 2,11.

«Размер страховой пенсии составит 35 542,78 рубля в месяц, что в 2,25 раза больше, чем при обращении за пенсией по достижении общеустановленного пенсионного возраста», – пояснили в фонде. Пример выполнен в условиях 2019 года, а стоимость одного пенсионного балла и размер фиксированной выплаты ежегодно индексируются государством, отметили в ПФР.

Как сообщало Амур.инфо, Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет – до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Таким образом, чтобы заработать на повышенные выплаты, мужчины должны уходить на пенсию в возрасте 75 лет, а женщины – в возрасте 70 лет.

Между тем, по данным Амурстата за 2018 год, средняя продолжительность жизни амурских мужчин составила 64,1 года, женщин – 74,2 лет. По продолжительности жизни Амурская область находится почти на последнем месте в стране. И возраст дожития амурских пенсионеров – один из самых низких в стране.

Просмотров всего: 794

#жизнь #пенсии #финансы

распечатать


В России и мире

Заключенный написал просьбу о помощи на рождественской открытке, которая досталась шестилетней девочке
Общество 2

Китаец со славянской внешностью признан одним из лучших видеоблогеров КНР
Общество

АТБ подписал документы по первой сделке в рамках программы «Дальневосточная ипотека»
Экономика 1

В 2020 году в бюджет Амурской области поступит почти 70 миллиардов
Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Т.е. мужики по официальной статистике без пенсии остаются? На основании этих данных можно потребовать убрать пенсионные отчисления?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Noir

    Т.е. мужики по официальной статистике без пенсии остаются? На основании этих данных можно потребовать убрать пенсионные отчисления?



    "Другую статистику нарисуют, которая не будет попадать под геноцид населения страны"

  • Molex69

    Molex69
    2 часа назад

    А если в 110 лет выйдешь на пенсию, то автомобиль дадут или квартиру, на твой выбор) инфа 100%

  • Ксенька

    Ксенька
    2 часа назад

    Очередная ухмылка правителей наших.....да через 10 лет уже не надо будет этой повышенной пенсии. Не кому обращаться будет просто.

  • invv

    invv
    2 часа назад

    У нас и так больше половины мужчин до пенсии в 65 лет не доживают.

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    интересно какая пенсия у Путина?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Аликанте

    интересно какая пенсия у Путина?



    Зачем ему пенсия? Он на полном гос.обеспечении.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    invv

    У нас и так больше половины мужчин до пенсии в 65 лет не доживают.



    Чота я раздумал выходить на пенсию в 75 лет выходить. Ваще-то, до путинского "демарша" с пенсиями, я планировал выйти на пенсию в 60.

  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    Molex69

    А если в 110 лет выйдешь на пенсию, то автомобиль дадут или квартиру, на твой выбор) инфа 100%



    Не нужно приуменьшать показатели. Инфа не 100, а 146%.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    У этого Дроздова (ПФР) видать мозги, как у пластилиновой вороны (мультик).

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    ay

    я планировал выйти на пенсию в 60.




    На фоне стареющих лидеров - не корректно в 60

  • retired21

    retired21
    1 час назад

    новогодний конкурс юмористов в правительстве продолжается?

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    Да рожайте вы себе налогоплательщиков сами! Охереть надо.

    Чисто за расходный материал держат. Тупо скот... И шерсти состричь, и потомство получить, чтобы шерсти было ещё больше

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Они (ПФР), что издеваются? После реформы мужчины выходят на пенсию в 65. Предлагают на 5(!) или 10(!!!) лет выходить позже, а живут они в области до 64,1. Это, верх цинизма!!!

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Таким образом, чтобы заработать на повышенные выплаты, мужчины должны уходить на пенсию в возрасте 75 лет, а женщины – в возрасте 70 лет.

    Между тем, по данным Амурстата за 2018 год, средняя продолжительность жизни амурских мужчин составила 64,1 года, женщин – 74,2 лет. По продолжительности жизни Амурская область находится почти на последнем месте в стране. И возраст дожития амурских пенсионеров – один из самых низких в стране.

    Должен выйти на пенсию в 75лет а продолжительность жизни 64.1неужели штрафовать будут за то что недожил? МОЖЕТ ПОЛ ПОМЕНЯТЬ? Женщины выходят на пенсию в 70, продолжительность жизни 74.2 на пенсию пошикую на моря съезжу?

    Предлагаю внести поправку в пенсионный фонд, что захоронение пенсионеров проводить бесплатно за счет организаций в которых будут вкалывать пенсионеры пока на рабочем месте не помрут..

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    А если сразу помер до выплат - компенсация будет?

    Я так детям своим завещаю меня в гробу до порога ПФР приволочить, для отчётности.

    Работать буду - пока вперёд ногами не вынесут и пенсии не надо.

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    Да и кому нужны такие старики на работе? Кто будет их до такого возраста держать?

    Я на своей работе уже ближе к 45 годам буду просто не нужна.

    Кладовщики наши тоже вряд ли хотя бы до 55 продержатся, у них работа нелегкая.

    Я в шоке вообще

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Володя, да отмени эту пенсию и всё! Не смеши людей.

    Мужики и до 65 не доживают.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Myxira
    ay

    я планировал выйти на пенсию в 60.




    На фоне стареющих лидеров - не корректно в 60


    Я бы сказал, на фоне НЕстареющих лидеров. Полны сил и идей. Надеюсь, что и разума тоже.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    ay

    Myxira

    ay

    я планировал выйти на пенсию в 60.




    На фоне стареющих лидеров - не корректно в 60



    Я бы сказал, на фоне НЕстареющих лидеров. Полны сил и идей. Надеюсь, что и разума тоже.


    Ага, в мозг ботекс не закачивают.

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Через 10 лет отменят эти обещалки и спросить не с кого. Как мне при выходе на пенсию сообщили, что время учебы в вузе в стаж пенсионный уже не входит, отменили, 6 лет выкинули из стажа. А сколько доживут 10 лет, не выходя на пенсию? Народ мрет послле 40 уже....Какая там пенсия....

    Сегодня коллега поминальник прислал, кого уже нет и давно......Какая пенсия)

    "Вспомните.

    Они живы в наших сердцах.

    Коломыцин Олег

    Лебедев Андрей

    Жуков Олег

    Тарабаров Саша

    Розина Люба

    Балкашин Саша

    Соктоева Роза

    Пащенко Сергей

    Колейчик Юра

    Литвиненко Саша

    Касаткин Сергей

    Белоусов Алексей

    Новоженов Женя

    Машков Саша

    Ефтин Павел

    Горбатенко Ольга

    Попов Сергей

    Колесников Костя

    Андросов Саша

    Захаров Толя

    Пантюхин Виктор

    Храмушин Юра

    Козлов Виктор

    Носырев Андрей

    Краснощеков Гера

    Пацев Сергей

    Калита Алексей

    Захарова Алла

    Мельниченко Саша

    Таня Третьякова(Барабаш)

    Янин Саша

    Суслова Галя

    Мельников Сергей

    Пушкарева Света(по мужу)

    Корзинов Миша"

    Сама бы ушла уже на отдых, сил нет работать, а как жить на те копейки пенсионные? Только умереть и хватит. Все сбережения, которые молодыми заработали, прерватились в пшик, уже столько не заработать, чтобы отдыхать на пенсии...Вот и будет народ работать,за мифическую большую пенсию.....В гробу карманов нет. В гробу деньги не нужны.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)

    А если сразу помер до выплат - компенсация будет?

    Я так детям своим завещаю меня в гробу до порога ПФР приволочить, для отчётности.

    Работать буду - пока вперёд ногами не вынесут и пенсии не надо.



    "Лучше с собой таких лидеров, главу ПФР и замов всех забери)))."

    "Люди благодарны будут"

  • Лина24

    Лина24
    46 минут назад

    Вот интересно, во время 2 мировой войны погибло около 26 млн. жителей СССР...А на этом фоне уже в 1956-60 г.г.не только правительство не повысило пенсионный возраст, но и увеличило, расширило число выплат своим гражданам... У наших бездарных руководителей-организаторов деньги, как песок сквозь пальцы, утекают... Может дело не в демографической яме, а в ....Теперь, кажется, буквально начинаешь осознавать понятие "враги народа"...

  • vertex

    vertex
    35 минут назад

    К сожалению, в Российской Федерации в последние шесть лет никакого экономического роста фактически не было: 1–1,2% прибавки ВВП в год можно отнести к статистической погрешности. Подчеркнем особо, что даже достигнутые сегодня показатели ВВП оценены в стоимостном выражении. По структурной составляющей нынешний российский ВВП по сравнению с советским периодом значительно более низкого качества.

    Если ВВП увеличивается за счет варварского использования невосполнимых природных ресурсов — нефти, газа, рудных богатств, — а тем более за счет заниженной оплаты рабочей силы и снижения качества жизни, а то и вымирания населения, как это имеет место в РФ, то такой рост общественно эффективным признать трудно. С помощью бедного человека, дешевой рабочей силы, рывок к этапу информационно-индустриальной технологии, вхождение в пятерку мировых лидеров и качественному экономическому росту не совершить.

    https://www.mk.ru/politics/2019/12/23/v-chem-okazalsya-ne-prav-putin-v-khode-presskonferencii.html

  • Myxira

    Myxira
    26 минут назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)

    А если сразу помер до выплат - компенсация будет?

    Я так детям своим завещаю



    Думаю, тут недоработка: умер до назначенного пенсионного срока, пусть дети ПФР выплачивают за себя и за родителя.

Показать все (25) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь