Ажиотажа нет: в Благовещенске стартовала продажа льготных авиабилетов

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В рамках программы субсидированных перевозок на 2020 год в Благовещенске стартовали продажи льготных авиабилетов на рейсы из аэропорта областного центра. Открыта продажа билетов для льготной категории граждан на рейсы авиакомпаний S7 с прибытием в московский аэропорт Домодедово и «Северный ветер» – в аэропорт Шереметьево.

«Пока так, спокойно. Спрашивают, покупают, но ажиотажа особого и очередей нет. Я думаю, что после Нового года начнутся массовые продажи, когда люди будут планировать отпуска. Выкупили не очень много билетов, места есть на всех авиакомпаниях: и лето, и осень есть. На январь, конечно, меньше осталось. Но кто заранее планирует, тот успеет взять», – пояснили в одном из авиационных агентств Благовещенска.

Период вылетов: с 1 января по 20 декабря 2020 года. Льготой могут воспользоваться граждане РФ: молодёжь до 22 лет включительно; женщины с 55, мужчины с 60 лет; дети-инвалиды и инвалиды первой группы и их сопровождающие; многодетные семьи.