Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:28 2

Ажиотажа нет: в Благовещенске стартовала продажа льготных авиабилетов

Ажиотажа нет: в Благовещенске стартовала продажа льготных авиабилетов
Фото: Амур.инфо

В рамках программы субсидированных перевозок на 2020 год в Благовещенске стартовали продажи льготных авиабилетов на рейсы из аэропорта областного центра. Открыта продажа билетов для льготной категории граждан на рейсы авиакомпаний S7 с прибытием в московский аэропорт Домодедово и «Северный ветер» – в аэропорт Шереметьево.

«Пока так, спокойно. Спрашивают, покупают, но ажиотажа особого и очередей нет. Я думаю, что после Нового года начнутся массовые продажи, когда люди будут планировать отпуска. Выкупили не очень много билетов, места есть на всех авиакомпаниях: и лето, и осень есть. На январь, конечно, меньше осталось. Но кто заранее планирует, тот успеет взять», – пояснили в одном из авиационных агентств Благовещенска.

Период вылетов: с 1 января по 20 декабря 2020 года. Льготой могут воспользоваться граждане РФ: молодёжь до 22 лет включительно; женщины с 55, мужчины с 60 лет; дети-инвалиды и инвалиды первой группы и их сопровождающие; многодетные семьи.

Просмотров всего: 739

#транспорт

распечатать


Общество

В Благовещенске 31 декабря перекроют улицу Ленина
Общество

Из Благовещенска теперь можно улететь в Нерюнгри, Иркутск и Комсомольск-на-Амуре
Общество

С начала 2020 года в России изменятся правила экзамена на водительские права
Общество

В новогодние праздники в России прогнозируется массовый срыв программ полетов
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Tony Stark

    Tony Stark
    48 минут назад

    уже три авиакомпании. Уральцы тоже

  • Tony Stark

    Tony Stark
    48 минут назад

    уже три авиакомпании. Уральцы тоже

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь