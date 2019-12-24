В новогодние праздники в России прогнозируется массовый срыв программ полетов

Некоммерческая организация «Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ) бьет тревогу по поводу ситуации, которая может сложиться на авиарынке в новогодние праздники. На сегодняшний день под угрозой срыва множество полетов в пиковые дни новогодних праздников.

О сложившейся критической ситуации говорится в письме организации заместителю министра транспорта РФ Александру Юрчику. Приостановка процедуры внесения воздушных судов авиакомпаний в приложения к Соглашениям, заключенным Российской Федерацией в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации может привести к массовым срывам программ перевозок в период предстоящих праздников.

Федеральное министерство с октября не включает новые иностранные самолеты, поступающие авиакомпаниям, в приложение к межправительственному соглашению с Бермудскими островами, пишут «Ведомости».

Речь идет о 27–30 новых самолетах, которые уже готовы к передаче российским перевозчикам и включены в план полетов на январские праздники. Поскольку судов нет в приложении к соглашению, Росавиация не может включить их в сертификат эксплуатанта, а значит, они не смогут выполнять полеты. В ассоциации считают ситуацию критической и просят включить самолеты в приложение.

Большинство российских авиакомпаний эксплуатируют иностранные суда. Это Boeing, Airbus, Embraer и Bombardier. Почти все они – 91% российского авиапарка – зарегистрированы на Бермудских островах. Они поставляются в Россию в соответствии с приложением 83 bis Чикагской конвенции, которая разделяет ответственность за летную готовность судна между страной его регистрации и эксплуатации. Министр иностранных дел Сергей Лавров 14 декабря предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор России с Бермудами о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, писал РБК. Это нужно для последующего перевода самолетов из иностранных реестров в российский. Эту идею поддерживают в Минтрансе, поэтому министерство приостановило внесение в соглашение судов из иностранных реестров, знает человек в одной из авиакомпаний.

Сотрудник другой авиакомпании рассказал, что эта проблема коснулась «Победы», «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний». Представитель «Победы» сказал, что компания поддерживает перевод бермудских самолетов в российский реестр, но для этого нужно ратифицировать Кейптаунскую конвенцию без приоритета российской юрисдикции в спорах между владельцами самолетов и авиакомпаниями, «чтобы у владельца воздушного судна была возможность быстро вернуть лайнер из российского реестра. Например, при неуплате лизинговых платежей». Также нужно подготовить специалистов международного уровня, которые будут осуществлять контроль за соблюдением норм летной годности судов, и принять нормативные акты для защиты собственников двигателей, чтобы можно было выделять эту часть из состава лайнера (у самолетов и двигателей очень часто разные владельцы, а по российскому законодательству двигатели – неотъемлемая часть самолета), говорит представитель «Победы».

S7 не планирует получение новых воздушных судов в период новогодних праздников, на выполнение рейсов авиакомпании ситуация не повлияет, сказал представитель компании. «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Минтранс, Росавиация не ответили на запросы «Ведомостей».

У Минтранса нет правовых оснований не включать самолеты в приложение к межправительственному соглашению, говорит человек в одной из авиакомпаний: «Собственники новых самолетов не разрешат их зарегистрировать в России без изменения законодательной базы. Это значит, что российские авиакомпании смогут брать только «подержанные и ушатанные» самолеты».

30 судов – это около 3% российского авиапарка, сказал гендиректор Infomost Борис Рыбак. Россия не сможет регистрировать иностранные самолеты, потому что ратифицировала Кейптаунскую конвенцию с принципиальными исключениями, которые защищают права владельцев самолетов, и наше законодательство не соответствует международным стандартам, рассказал он: «Самолетами владеют лизинговые корпорации. Если у них возрастают риски, они либо будут закладывать их в цену лизинга, либо, что скорее всего, не будут заключать эти сделки».