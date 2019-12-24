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Почта России отметит начало 2020 года тремя выходными днями

Почта России отметит начало 2020 года тремя выходными днями
Фото: pixabay.com

В период новогодних праздников в Амурской области изменится график работы отделений Почты России. В предпраздничный день почтовые отделения сократят рабочее время на час, до 19 часов. 1, 2 и 7 января будут выходными днями.

31 декабря почтовые отделения по всей стране будут работать по установленному графику с сокращением времени работы на один час. 1, 2 и 7 января 2020 года являются выходными днями для отделений почтовой связи по всей стране: в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков. 3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 года почтовые отделения продолжат работу в обычном режиме.

«Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе», – сообщают на почте.

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#Новый год #связь

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