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сегодня, 10:41 0

В новогодние праздники все службы Благовещенска будут работать в усиленном режиме

В новогодние праздники все службы Благовещенска будут работать в усиленном режиме
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске на заседании комиссии по ЧС обсудили готовность города к проведению новогодних и рождественских праздников. Как доложили представители ресурсоснабжающих организаций областного центра, составлены графики дежурств сотрудников и аварийных бригад в праздничные дни. В течение текущей недели будут организованы проверки готовности к работе в усиленном режиме.

Начальник управления ЖКХ города Благовещенска Сергей Казанцев отчитался перед членами комиссии, что на котельных города нормативный запас топлива обеспечен в полном объеме, а управляющие компании готовы к работе в каждый из 8 праздничных дней.

Сотрудники отдела надзорной и профилактической работы по городу Благовещенску доложили об организации проверки противопожарного состояния мест новогодних и рождественских праздников с массовым пребыванием людей.

Согласно докладам участников заседания, все службы в период с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020-го будут работать в усиленном режиме. Это позволит обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения, а также избежать происшествий в местах проведения праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации.

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#Новый год

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