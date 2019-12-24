Светлана Ходченкова прокомментировала слухи о беременности и романе с Семеном Слепаковым

О романе Ходченковой со Слепаковым появились слухи после премии «Человек года». Если сначала подозревали это поклонники, то позже вброс информации сделала Ксения Собчак. Ходченкова не стала скрывать теплые отношения с Семеном и призналась в дружбе, но не в романе.

По одной из версий, отношения между Семеном и Светланой завязались во время съемок сериала «Домашний арест», где Светлана исполнила одну из главных ролей, а шоумен написал сценарий.

Сама 36-летняя актриса относится к подобным сплетням с большой долей иронии. «Каждый раз, когда встречают публичных людей, замечают, что они сидят рядом где-то на мероприятии или что-то ведут вместе, – все, у них уже роман. С Семеном мы были ведущими на мероприятии, после чего, собственно, и появились все эти слухи. Боже мой, я комментирую что-то, сама себе не верю...» – негодовала звезда.

Она также отметила, что хорошо относится к юмористу, но их связывает только дружба. «Мы обсудили наш гипотетический роман, посмеялись. Юмор – наше все, только он спасает нас в таких ситуациях. Если верить слухам, я перманентно беременна, уже как слон! Ну сколько можно!» — цитирует актрису StarHit.

После сообщений о романе звезд, все тут же заговорили о серьезности их намерений. По мнению фанатов, актриса умело скрывает беременность, причем находясь на пятом месяце.

Сама Ходченкова тем временем посмеялась над слухами и вышла в свет в образе, подчеркивающему осиную талию.

Версию об отношениях между артистами продвигала и Ксения Собчак. В одном из выпусков ток-шоу «Привет, Андрей» она заявила, что Слепаков разводится с супругой Кариной, после шести лет брака. Кроме того, Семена и Светлану видели в Эрмитаже, где они якобы вели себя, как влюбленная пара. Сам шоумен не распространяется о личной жизни.

О личной жизни Ходченковой известно мало. С 2011 года она встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным. Их история любви началась еще в 2011 году, мужчина даже сделал актрисе предложение, но до свадьбы почему-то так и не дошло. Влюбленные еще не раз сходились и расходились, но в итоге пара рассталась.