На Дальнем Востоке одобрили на миллиард льготных ипотечных кредитов

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2 % годовых. 9 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Она позволяет молодым семьям и получателям дальневосточных гектаров брать ипотечные займы по ставке 2 % годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 миллионов рублей. Предполагается за счет этой программы выдать около 147 тысяч кредитов на сумму до 450 миллиардов рублей. Получить такой кредит можно будет однократно, сообщает ТАСС.

По данным банка, наибольшее количество заявок на получение льготной ипотеки поступило из Приморского края, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, Амурской области и Забайкальского края. В среднем сумма одобренных банком ипотечных кредитов составляет 3,2 миллиона рублей.