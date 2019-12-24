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сегодня, 10:14 3

На Дальнем Востоке одобрили на миллиард льготных ипотечных кредитов

На Дальнем Востоке одобрили на миллиард льготных ипотечных кредитов
Фото: pixabay.com

Для жителей Дальнего Востока одобрены ипотечные кредиты под 2 % на миллиард рублей. Об этом говорится в сообщении финансовой организации. С момента запуска ипотеки под 2 % в банк поступило более 1 000 заявок от потенциальных заемщиков.

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2 % годовых. 9 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Она позволяет молодым семьям и получателям дальневосточных гектаров брать ипотечные займы по ставке 2 % годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 миллионов рублей. Предполагается за счет этой программы выдать около 147 тысяч кредитов на сумму до 450 миллиардов рублей. Получить такой кредит можно будет однократно, сообщает ТАСС.

По данным банка, наибольшее количество заявок на получение льготной ипотеки поступило из Приморского края, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, Амурской области и Забайкальского края. В среднем сумма одобренных банком ипотечных кредитов составляет 3,2 миллиона рублей.

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#экономика

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Комментарии
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  • Мапа

    Мапа
    39 минут назад



    На Дальнем Востоке одобрили на миллиард льготных ипотечных кредитов



    "А в попугаях-то я гораздо длиннее!" Удав из 38 Попугаев.

  • Врангель

    Врангель
    31 минута назад

    Ну да, 300 квартир не так впечатляюще звучалось/смотрелось бы.

  • vertex

    vertex
    21 минута назад

    "С 1971 по 1991 год по всей стране было построено около 200 молодежных жилищных комплексов, в которых получили квартиры более четырех миллионов человек. Первые экспериментальные дома для молодых семей построили в Подмосковье. Руководителем строительства был Станислав Синица.

    Это были не просто дома, а жилые комплексы со всей необходимой для жизни инфраструктурой. В холлах на каждом этаже находились комнаты продленного дня для школьников, детский сад, библиотека, прачечная и колясочная, работали курсы кройки и шитья, тренажерный зал и даже бильярдная."

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