В январе благовещенские дети вернутся в детсад № 5, где обрушилась штукатурка

В первом месяце 2020 года после ремонта для маленьких благовещенцев вновь откроется детский сад № 5, а для тех, кто постарше – школа № 24. Ремонтные работы в обоих учреждениях были вынужденными. Готовность объектов проверила мэр Благовещенска Валентина Калита.

Капитальный ремонт завершился в 4-м корпусе детского сада № 5. На это из городского бюджета было предусмотрено более 16 миллионов рублей. Здесь выполнен ремонт стен, пола, полностью заменены окна, двери, инженерные сети, установлены новые потолки и напольное покрытие. На сегодняшний день объект полностью готов к приему воспитанников, но малыши, временно распределенные по другим корпусам учреждения, вернутся в родной детский сад 20 января. К этому времени в ДОУ поступит новая мебель, игровые комплексы и методическое оборудование.

Как сообщало Амур.инфо, 21 августа в игровой младшей группы этого учреждения с потолка упала штукатурка. В момент происшествия там находились дети 3-4 лет. По словам родителей, пострадали трое дошколят, у них были ушибы и ссадины. «...Потолок уже осмотрели специалисты, предварительно они заключили, что обрушение могло произойти из-за отслаивания – в результате ухудшения качества сцепления штукатурки с несущей плитой. Это может быть связано с изношенностью здания (в эксплуатации сад находится 58 лет). В итоге принято решение провести обследование всего корпуса. После этого будет выдано экспертное заключение, на основании которого будет принято решение о текущем или капитальном ремонте», – так тогда комментировал происшествие первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев. После этого корпус детского сада закрыли, а детей перераспределили по другим корпусам.

Сразу после новогодних каникул, 9 января, будет готова принять учеников школа № 24, где также провели капитальный ремонт. Он начался 23 сентября. По словам подрядчика, на сегодняшний день готовность объекта составляет 98 %. В здании заменили окна, межкомнатные двери, выполнен ремонт отмостки. В помещениях произведено выравнивание и окрашивание стен, ремонт полов, замена линолеума, системы водоснабжения и отопления, установка подвесных потолков, ремонт туалетных комнат с заменой сантехники, выполнена модернизация системы видеонаблюдения. На данные цели из бюджета города Благовещенска предусмотрели 47,5 миллиона рублей.

«В школе был произведен капитальный ремонт. Кабинет химии, спортивный зал, столовую, санузлы — все переоснастили в соответствии с современными требованиями. В коридорах были сделаны дополнительные окна, за счет чего в школе стало намного светлее и просторнее. Задачи перед строителями стояли непростые, и выполнить их было необходимо в сжатые сроки. Главное, что все было сделано качественно и в срок», — цитирует пресс-служба администрации города мэра Благовещенска.