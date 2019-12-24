Василий Орлов рассказал, где в Амурской области возникал «паралич власти»

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

«У нас были выборы в гордуму в Благовещенске, и у нас были события в Циолковском. Изменяется политический фон в лучшую сторону. И особенно в сравнении с тем же Хабаровском, где люди голосуют протестно, а здесь такого нет. В городе Благовещенске из 30 депутатов – большинство "Единая Россия" или (самовыдвиженцы)», – сообщил Василий Орлов.

Губернатор отметил, что политический фон, который усложнился в связи с проведением в 2018 году мусорной реформы и пенсионной реформы, сейчас помогают улучшать реализация нацпроектов и рост доходов бюджета. Василий Орлов также уточнил, что ему неважно, к какой политической партии относятся депутаты.

«Если говорить о политическом окрасе той или иной городской думы, мне не особо важно, в какой партии они будут состоять. Важно, чтобы работа была конструктивной, чтобы не было паралича власти. В Свободном, к сожалению, такие вещи наблюдаются. В качестве примера могу рассказать: выделили деньги из федерального бюджета и бюджета областного на создание IT-клуба, единственного в области. Для чего это делается? Чтобы молодежь обучалась робототехнике, цифровым технологиям. Это люди, которые в перспективе должны работать на заводах. Нет. Там была библиотека. И дума говорит: "Нет, там же была библиотека". Библиотека – анахронизм в условиях современных.

Если ты хочешь работать IT-шником, то тебе надо не столько книги читать в бумажном варианте, сколько уметь работать с компьютером. Вот таких вещей не должно быть. Я категорически против вот такого перетягивания канатов. В Свободном действительно было сложно набрать команду. Константинов на месте, у него глаза горят. Видно, что человек включился в работу и у людей пользуется популярностью. И когда мы говорим о Свободном, давайте посмотрим на следующие выборы, я думаю, что ситуация изменится», – прокомментировал Василий Орлов.

В пример губернатор также привел ситуацию в Циолковском, где до июля 2019 года дума состояла только из представителей ЛДПР. Как сообщало Амур.инфо, 22 июля Амурский областной суд признал думу Циолковского неправомочной. Иск с соответствующим требованием в суд подала администрация ЗАТО. Согласно решению суда, в космограде были обязаны начать процедуру досрочных выборов в представительный орган.

Работа депутатов VI созыва вызывала нарекания в администрации. В мае сообщалось, что два заседания не состоялись из-за отсутствия кворума. Глава Циолковского Сергей Левицкий собирался обратиться в суд, чтобы «признать незаконным бездействие думы» и понудить депутатов принять изменения в бюджет.

«В Циолковском было 10 из 10 депутатов ЛДПР, причем это были депутаты, большая часть которых к Циолковскому никакого отношения не имеет. Проворонили эту ситуацию и просто ей не занимались. Понавыбирались (депутаты) из Благовещенска, которые на сессии приезжали исходя из своих коммерческих интересов. Они хотели получить контроль над какими-то муниципальными предприятиями, говорят: "Вы поставьте меня или моего человека руководить предприятием, я буду голосовать за вас". Это что за дума-то такая! Такого быть не должно в принципе. Мы это все обнулили. Прошли выборы очень достойно. 10 человек из 10 представляют сейчас «Единую Россию» (шли на выборы, как самовыдвиженцы – Прим.ред.). Вот результат», – рассказал Василий Орлов.

Досрочные выборы в думу Циолковского состоялись в октябре 2019 года. Также Василий Орлов считает, что в плане политических событий интересным будет 2021 год, когда будут проходить выборы в Законодательное собрание Амурской области, а также в Госдуму РФ.

«К этому надо готовиться заранее. Надо определяться, определять кандидатов на (выборы) в Государственную думу. Есть вариант, что будет изменена система выборов и у нас будет не один депутат Государственной думы от области, а двое. И это нам вдвое усложнит задачу, потому что надо двоих человек найти, и это очень непросто, потому что все, кто яркие, за кого могли бы люди голосовать, они все, как правило, при деле. То есть когда мы какого-то человека направляем туда, мы в чем-то приобретаем, а в чем-то теряем», – отметил губернатор Амурской области.