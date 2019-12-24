На Восточный привезли несколько этажей кабель-заправочной башни для «Ангары»

Партия крупногабаритного оборудования стартового комплекса КРК «Ангара» пришла на Восточный. 23 декабря специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» приняли и выгрузили на специальной площадке хранения на территории Промышленной строительно-эксплуатационной базы космодрома четвертый, пятый и шестой этажи кабель-заправочной башни.

Для транспортировки ее составных частей в Амурскую область было задействовано 7 низкорамных тралов. Первый и третий этажи башни пришли на космодром в октябре, поставка остальных составных частей согласно графика завершится до конца 2021 года.

Кабель-заправочная башня входит в состав наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса «Ангара». Башня будет состоять из 17 этажей, а ее высота достигнет 66 метров. Башня предназначена для использования в качестве средств подвода (отвода) к ракете необходимых коммуникаций, ее ветрового удержания и обеспечения доступа обслуживающего персонала. Это самое крупногабаритное наземно-технологическое оборудование в составе наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса «Ангара».

Наземно-технологическое оборудование для строительства стартового комплекса КРК «Ангара» поступает в филиал ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный» с сентября 2018 года. Ежедневно прибывает и выгружается от 2 до 15 единиц техники. За год на космодром прибыло более ста единиц автомобильного транспорта и 37 железнодорожных вагонов — это почти 600 мест технологического оборудования. Уже сейчас на Восточном находятся составные части 17 систем, а в полном объёме поставлено пять.

Из крупногабаритных частей технологического оборудования филиал принял: 9 емкостей объемом 250 кубических метров и весом 92 тонны каждая, 4 емкости объемом 180 кубических метров и весом 24 тонны каждая, 30 составных частей кабель-заправочной башни весом от 6 до 40 тонн.

Для хранения наземно-технологического оборудования силами филиала были подготовлены 5 мест хранения на территории Промышленной строительно-эксплуатационной базы площадью более 70 000 квадратных метров: это и открытые площадки для хранения крупногабаритного груза, и склады с соблюдением необходимого температурно-влажностного режима. Для выгрузки оборудования используется специальная техника Космического центра «Восточный», сообщает пресс-служба филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный».

Между тем, как сообщает «Коммерсант», второй испытательный пуск «Ангары» перенесли с 2019 на 2020 год. Глава корпорации Дмитрий Рогозин ранее говорил, что пуск может состояться ближе к новому году — до или после новогодних праздников. Точная дата пуска пока неизвестна. С чем связан его перенос, не уточняется. «Возобновление пусков планируется в 2020 году»,— сказали в пресс-службе госкорпорации.

Предыдущий запуск тяжелой ракеты состоялся в 2014 году. Сейчас на космодроме Восточный ведется строительство стартового комплекса для ракет семейства «Ангара». Закончить строительство планируется в 2023 году. Проект обойдется в 38 миллиардов рублей, технологическое оборудование к нему — еще в 27,5 миллиарда рублей.