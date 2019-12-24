Жена следила за мужем с помощью мягкой игрушки: обзор прессы

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Президент России открыл движение по Керченскому мосту; во Франции к противникам пенсионной реформы присоединилась творческая интеллигенция; высокого чиновника лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

«Российская газета» сообщает, что президент Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, проехав при этом из Керчи в Тамань. (Я вдруг вспомнил бессмертное лермонтовское: «Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить». Но это не больше, чем литературная ассоциация.)

Так вот, по этому мосту в следующем году планируется перевезти 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов. Подробности о том, как президент страны, войдя в кабину к машинистам, сказал «Поехали», как он дал гудок и т.п., прочтите сами.

Также в номере

Было дело, я как-то говорил вам, что меня радуют красивые, неожиданные, оригинальные заголовки. Вот и на сей раз, рассказывая о том, как во Франции к акциям протеста против пенсионной реформы присоединилась творческая интеллигенция (оркестр и хор Парижской оперы устроили импровизированный концерт возле театра на площади Бастилии и исполняли Va, Pensiero Верди, «Марсельезу», «Песню партизан» и другие зовущие на борьбу арии), «Российская газета» предпослала заметке заголовок «Хотите Верди, хотите нет». Согласитесь, симпатично.

Вам статья

И еще один материал заслуживает вашего внимания. Заместителя губернатора Вологодской области Олега Васильева сотрудники ГИБДД застукали в нетрезвом виде за рулем. Его привлекли к административной ответственности, лишили водительских прав. А заодно и освободили от занимаемой должности. Вот я и думаю, кто ж осмелился остановить машину чиновника? Наверное, была установка сверху. Тут же на память пришла не такая уж и давняя история в Благовещенске, когда сотрудники ГИБДД задержали высокопоставленных нетрезвых чиновников. Долго потом это аукалось быстро ставших бывшими милицейским руководителям.

Напишут же такое

Президент России Владимир Путин не только проехал по крымскому мосту, но и встретился в Адыгее с представителями общественности. Обсуждались вопросы развития сельского хозяйства. В ходе этой встречи, пишут «Известия», президент страны рассказал, что отказался от чая и кофе в пользу сбора из алтайских трав.

«Я пью даже не чай, а заваренные, облитые кипятком травы с Алтая», — сказал Владимир Владимирович, отвечая на вопрос, что он пьет. И пока я читал о том, что президент указал, что в России под выращивание чая отведено около 900 тысяч гектаров территорий, что к этим гектарам «нужно относиться бережно» и т.п., меня не покидала мысль: «Может, человек, задающий вопрос, неверно сформулировал вопрос?»

На посошок

За место в посошке у нас борются два сообщения. Одно о том, как в США некая дама следила за своим мужем с помощью плюшевой игрушки. А мужичок случайно обнаружил в глазу Микки Мауса записывающее устройство и сдал жену полиции. Теперь свободен: жену задержали и надолго: бытовое шпионство в Америке не приветствуется.

Второе сообщение о том, как в Танзании на очень ответственном футбольном матче при счете 3:0 в пользу одной из команд на поле вдруг прилетели дикие пчелы и атаковали игроков и судей. При этом атака была странно избирательной: они напали на игроков выигрывающей команды. Сидел ли среди зрителей старик Хоттабыч, не говорится, но явно без нечистой силы не обошлось. И думая, какую же из новостей назвать вам в первую очередь, завершаю обзор.