Выбор читателей за 23 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 23 декабря.

Амурские полицейские просят помочь им в установлении личности преступника, который много лет назад убил женщину. За это обещают денежное вознаграждение.

В Амурской области растет спрос на первичное жилье благодаря возможности взять ипотеку под 2 %. За прошедшую неделю зарегистрировано 70 заявок от потенциальных заемщиков, подходящих под программу дальневосточной ипотеки. В агентствах недвижимости отмечают, что число сделок в декабре выросло и в целом по жилищным кредитам.

В понедельник, 23 декабря, в 10:00 в Благовещенске произошел порыв на тепловой сети. Коммунальная авария случилась в районе жилого дома № 41 на улице Студенческой.

В Благовещенске завершился подсчет голосов избирателей. Жители некоторых районов областной столицы 22 декабря выбирали депутата Законодательного собрания Амурской области. Амуризбирком опубликовал предварительные результаты выборов.