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Выбор читателей за 23 декабря

Выбор читателей за 23 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 23 декабря.

Амурская полиция объявила вознаграждение 300 тысяч за помощь в поимке убийцы

Амурские полицейские просят помочь им в установлении личности преступника, который много лет назад убил женщину. За это обещают денежное вознаграждение.

Ипотека под 2 % «разогрела» рынок недвижимости в Амурской области

В Амурской области растет спрос на первичное жилье благодаря возможности взять ипотеку под 2 %. За прошедшую неделю зарегистрировано 70 заявок от потенциальных заемщиков, подходящих под программу дальневосточной ипотеки. В агентствах недвижимости отмечают, что число сделок в декабре выросло и в целом по жилищным кредитам.

В Благовещенске на улице Студенческой произошел порыв на теплосети

В понедельник, 23 декабря, в 10:00 в Благовещенске произошел порыв на тепловой сети. Коммунальная авария случилась в районе жилого дома № 41 на улице Студенческой.

Опубликованы предварительные результаты выборов депутата амурского парламента

В Благовещенске завершился подсчет голосов избирателей. Жители некоторых районов областной столицы 22 декабря выбирали депутата Законодательного собрания Амурской области. Амуризбирком опубликовал предварительные результаты выборов.

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#Обзор #интернет #СМИ

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