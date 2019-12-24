К середине декабря благовещенские библиотеки посетили больше 240 тысяч раз

Более чем на 20 тысяч выросло количество посещений благовещенских библиотек. На середину декабря 2019 года муниципальная информационная библиотечная система Благовещенска зафиксировала свыше 240 тысяч посещений. Рост связан с бурным развитием некогда изб-читален, которые сейчас можно смело называть инновационными площадками.

МИБС следит за новыми веяниями в сфере библиотечного дела и зачастую выступает новатором. Осенью молодежная библиотека имени Чехова стала первой модельной библиотекой в Амурской области и получила 5 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура». Материально-техническая база «чеховки» стала более совершенной за счет средств федерального и местного бюджетов. Библиотеку оснастили высокотехнологичными компьютерами, 3D-принтером, системой виртуальной реальности, электронным пианино, акустической системой и виниловым проигрывателем. Помимо этого, в библиотеку поступило более 2 тысяч книжных новинок от популярных отечественных и зарубежных авторов. Обновили подписку на электронный ресурс «ЛитРес».

В уходящем году открыли и первую в Благовещенске библиотеку искусств. Ее преобразования ждут в предстоящем 2020 году. В библиотеке появится современное выставочное оборудование, аналогов которому в городе нет. С его помощью можно размещать художественные работы без привлечения дополнительных площадей. Также в библиотеке искусств обновят книжный фонд и расширят подписку на новые периодические издания. Учреждение выиграло следующие 5 миллионов рублей на обновление в рамках нацпроекта «Культура».

Плодотворная деятельность благовещенской библиотечной системы и проект «Школа народного экскурсовода» позволила Приамурью войти в ТОП-5 лучших региональных практик по версии Экспертного института социальных исследований (г. Москва). «Школу» презентовали и на стратегической сессии лаборатории умных решений «Смартека» Агентства стратегических инициатив (г. Москва) как одну из интересных, малозатратных и эффективных практик. Это результат большой работы, которая велась на протяжении всего года в библиотеке «Центральная». На ее базе действует Центр музейных и краеведческих инициатив «Народный музей». Впервые была собрана информация о всех музейных пространствах города, на сегодняшний день около 50 общественных, ведомственных и домашних музеев. Большой отклик у благовещенцев получили два новых направления «Народный экскурсовод» и «Школа народного экскурсовода».

Об опыте работы рассказывали как библиотекари, так и руководство библиотечной системы Благовещенска. Перед профессиональным сообществом удалось выступить на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, а также перед студентами Московского государственного института культуры. Новый уровень презентаций наших достижений был освоен в Крыму на международном профессиональном форуме «Книга. Культура. Образование. Инновации» и Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

В ноябре Благовещенск принимал московских специалистов у себя. В рамках конвента «Погружение» более 70 амурских библиотекарей узнали, как работать по-новому в условиях цифровизации и новых технологий, которые, к примеру, помогают организовать совместное мероприятие с коллегами из разных уголков мира с помощью видеосвязи. Телемост связал специалистов из Азербайджана, Белоруссии, Армении, России и Китая в рамках V международного писательско-издательского форума «Столичные издания XXI века. День книги».

Библиотечное пространство Благовещенска открыто для интересных проектов в сфере искусства, музыки, истории и краеведения. К примеру, благовещенцев удивила выставка «Игры разума» Романа Шульмина, где холстом для некоторых работ послужили мотоциклетные шлемы, а на экспозиции «Дыхание жизни» каждой картине Артура Соснина был присвоен QR-код с музыкальными композициями художника. А к Новому году муниципальная информационная библиотечная система совместно с Амурским филиалом Почты России «оживит» открытку 1915 года.