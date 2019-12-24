Гороскоп 24 декабря: Львам не следует перенапрягаться, Скорпионам не стоит перечить начальству

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Стрельце.

Овен. Один из «чистых» дней. Вероятна реализация творческих и деловых способностей. Это хороший период для обсуждения планов на будущее. Но заниматься новыми делами не стоит. Продолжайте начатые проекты. Хорошо избавляться от вредных привычек, слов-паразитов. Во второй половине дня займитесь домашними делами, отдохните в кругу семьи.

Телец. Сегодня ваша активность может снизиться. Но не исключено, что Вам повезет с устройством многих дел, скопившихся в конце года. Если за последний месяц Вы приложите много усилий для решения важных вопросов и останетесь верными себе, то конец недели и года должен порадовать Вас результатами.

Близнецы. День покаяния, нравственного очищения, получения информации. В этот день свежие идеи или нестандартные решения неспособны принести весомый результат, потому лучше отказаться от активности и заняться планированием. День неблагоприятен для рискованных предприятий.

Рак. Если сегодня Вы намерены заключить сделку или захотите сделать покупку, не медлите – Раков ждет удача. Сегодня ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире. Следите за приметами и правильно их анализируйте. Судьба может послать предостережение.

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Лев. Сатанинский день. Возможен сумбур в эмоциональном состоянии, нервные перегрузки, меланхолия или, наоборот, радужные надежды на будущее и стремление к переменам. В центре внимания — отдых и заботы о своем здоровье. Не следует перенапрягаться. Отдохните в кругу семьи или с близкими друзьями.

Дева. Благоприятный день, однако звезды не рекомендуют активной деятельности в профессиональной сфере – удача может отвернуться в любой момент. В отношениях с коллегами избегайте резких суждений или нелицеприятных высказываний, о которых Вам потом придется жалеть.

Весы. Активный, творческий день. Сегодня, возможно, произойдет какое-то важное событие в вашей жизни. День будет благоприятен и для работы и для отдыха: не будет никаких препятствий, неприятности обойдут Вас стороной, получится все, что Вы наметите. Если Вы планируете сделать крупную покупку, подумайте, стоит ли тратить на нее так много денег, ведь пока можно обойтись и без нее.

Скорпион. Не забывайте, что во имя дела и для вашей же пользы иногда приходится идти на сделки с совестью. Возможно, именно сегодня придется решать один из таких вопросов. В любом случае сейчас нежелательно будет перечить начальству, лучше вести себя скромным подчиненным. Профессиональные успехи, разумеется, скажутся на зарплате, а на сколько пунктов она возрастет, будет зависеть только от Вас; во всяком случае, помощи не ждите.

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Стрелец. Звезды не советуют сегодня начинать серьезные деловые переговоры – не исключено, что Вам придется решать домашние и личные проблемы. Судьба испытывает Вас на тщеславие и вспыльчивость – не исключен неожиданный поворот событий не в вашу пользу.

Козерог. Критический день. Не отказывайтесь от помощи окружающих – сегодня Вам полезна совместная работа и коллективные мероприятия. Будьте внимательны к своим близким. Вероятны разногласия, которые могут привести к полному разрыву отношений. Будьте терпеливы, не давайте волю отрицательным эмоциям.

Водолей. Возможен визит гостей, родственников. Держите двери дома открытыми. Приезд не будет для Вас слишком обременительным, так как их появление приятно для Вас. Во избежание конфликтных ситуаций со старшими проявите максимум терпения и такта.

Рыбы. Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с утра испортит Вам настроение на весь день. Постарайтесь не назначать на первую половину дня совещаний или деловых встреч. Из-за эмоционально-напряженного фона Вам будет крайне сложно договориться с партнерами и коллегами. Лучше подведите черту под старыми планами, делами, контрактами.

Астролог: Вальдемар Небоходцев