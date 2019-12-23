Совфед просит правительство побыстрее запретить продажу аналогов снюса

Совет Федерации попросил правительство принять постановление о запрете на продажу никотиносодержащих нетабачных изделий. Как подчеркнула спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, сенаторы призывают сделать это оперативно – до внесения соответствующих поправок в законодательство.

Парламентарии рассчитывают, что норма вступит в силу 1 января 2020 года. Они напоминали, что в законе уже есть запрет на продажу сосательного и жевательного табака, однако на рынке появляются новые продукты – например, никотиновые конфеты без табака, которые пользуются популярностью у подростков.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Амурской области родительская общественность обеспокоена информацией о последствиях употребления снюса.

Эти товары относятся к пищевым и не подпадают под антитабачное законодательство, при этом содержание никотина в них в 10 раз превышает показатели в табачных изделиях. Как правило, продают их в яркой привлекательной упаковке. На большинстве указано, что их производят в Швеции, но, по данным МВД, почти все сделаны в России: это не требует серьезных финансовых затрат, аренды больших помещений или сложного оборудования.

Себестоимость одной упаковки в начале производстве составляет около 50 рублей, а с увеличением объемов продаж она снижается до 15. При средней розничной цене 300 рублей доход производителей составляет от 550 до 2 000 %. Таким образом, это выгодный и стремящийся к расширению бизнес, пишет РИА Новости.

Медики отмечают, что в последнее время растет число передозировок никотином после употребления таких веществ. 20 декабря Роспотребнадзор усилил меры по выявлению и пресечению оборота аналогов снюса. Некоторые регионы ужесточают надзор на местном уровне. Так, губернатор Амурской области Василий Орлов поручил отработать вопрос об изъятии снюса с амурских прилавков.