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23декабря
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сегодня, 21:06 3

Совфед просит правительство побыстрее запретить продажу аналогов снюса

Совфед просит правительство побыстрее запретить продажу аналогов снюса
Фото: pixabay.com

Совет Федерации попросил правительство принять постановление о запрете на продажу никотиносодержащих нетабачных изделий. Как подчеркнула спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, сенаторы призывают сделать это оперативно – до внесения соответствующих поправок в законодательство.

Парламентарии рассчитывают, что норма вступит в силу 1 января 2020 года. Они напоминали, что в законе уже есть запрет на продажу сосательного и жевательного табака, однако на рынке появляются новые продукты – например, никотиновые конфеты без табака, которые пользуются популярностью у подростков.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Амурской области родительская общественность обеспокоена информацией о последствиях употребления снюса.

Эти товары относятся к пищевым и не подпадают под антитабачное законодательство, при этом содержание никотина в них в 10 раз превышает показатели в табачных изделиях. Как правило, продают их в яркой привлекательной упаковке. На большинстве указано, что их производят в Швеции, но, по данным МВД, почти все сделаны в России: это не требует серьезных финансовых затрат, аренды больших помещений или сложного оборудования.

Себестоимость одной упаковки в начале производстве составляет около 50 рублей, а с увеличением объемов продаж она снижается до 15. При средней розничной цене 300 рублей доход производителей составляет от 550 до 2 000 %. Таким образом, это выгодный и стремящийся к расширению бизнес, пишет РИА Новости.

Медики отмечают, что в последнее время растет число передозировок никотином после употребления таких веществ. 20 декабря Роспотребнадзор усилил меры по выявлению и пресечению оборота аналогов снюса. Некоторые регионы ужесточают надзор на местном уровне. Так, губернатор Амурской области Василий Орлов поручил отработать вопрос об изъятии снюса с амурских прилавков.

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#закон #здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    табачные доходы уменьшились

  • ямщик

    ямщик
    55 минут назад

    Ну, еще в резерве остается нюхательный табак. И никотиновая кислота.

  • 32 декабря

    32 декабря
    45 минут назад

    ямщик

    Ну, еще в резерве остается нюхательный табак. И никотиновая кислота.



    Дали детишкам "поторчать"(не только же взрослым "синячить")

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