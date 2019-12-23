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В Свободном пропал ребенок

В Свободном пропал ребенок

В Свободном разыскивают 11-летнего мальчика. Как сообщают в инстаграм-аккаунте Свободненского поисково-спасательного отряда «Гром», подросток ушел из дома в субботу, 21 декабря.

Максим Семенович ушел из дома в переулке Флотский. Где он находится третий день, неизвестно. Приметы мальчика: рост около 140 сантиметров, худощавый, волосы темные, глаза карие.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят сообщить поисковикам по номерам +7-914-046-35-44, +7-914-606-28-40, или в полицию по номерам 02 или 102.

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#дети #происшествия #Свободный

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