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По Крымскому мосту открылось железнодорожное сообщение

По Крымскому мосту открылось железнодорожное сообщение
Фото: ria.ru

В понедельник, 23 декабря, открылось железнодорожное сообщение через Крымский мост. Его строили четыре года. В открытии движения поездов принял участие президент России Владимир Путин.

«Такие объекты, как грандиозный мост, будут влиять на всю экономику. Мы не запускаем его сначала, а мы восстанавливаем движение поездов. За 145 лет оно прерывалось трижды: во время Октябрьской революции 1917 года, Великой Отечественной войны и в 2014 году. Но мы восстановили его – по другому, но надежному, крепкому маршруту. Вы своей работой, настойчивостью и целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие проекты. Это самый большой по протяженности мост в Европе, который строила вся страна – от Дальнего Востока до Калининграда», – сказал Путин. По новому мосту президент проехал в кабине машиниста.

Из Санкт-Петербурга в Крым выехал поезд «Таврия». За 48 часов ему предстоит преодолеть 3 000 километров. В составе 17 вагонов, в них из Северной столицы едут 530 пассажиров. Билеты на «Таврию» начали продавать в начале ноября, они стоили от 2 500 рублей за место в плацкарте и от 5 000 рублей за купе, сообщает ТК «Вести 24».

Планируется, что в 2020 году по железной дороге в Крым перевезут 14 миллионов пассажиров.

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#российская власть #строительство #транспорт

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