Зампред амурского правительства посетила пункт длительного пребывания для подтопленцев

Пункт длительного пребывания людей, лишившихся жилья в результате наводнения, посетила заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко. Выездное заседание состоялось в Моховой Пади.

В настоящее время в пункте длительного проживания живут шесть семей. Это 13 жителей подтопленных территорий Мазановского района. Некоторые из них остаются встречать Новый год в общежитии, где уже установили новогоднюю елку. Две семьи планируют успеть решить свой жилищный вопрос в ближайшие дни – до конца 2019 года.

Зампреда регионального правительства интересовало, какие проблемы волнуют временных жильцов пункта, есть ли у них какие-то пожелания или вопросы в отношении медицинского обеспечения, выплаты пенсий, приобретения продуктов питания, тепло ли в комнатах. И, конечно, же, каков ход их дел по части приобретения жилья взамен утраченного летом этого года. Ольга Викторовна напомнила, что по всем острым вопросам в любое время жильцы пункта могут обращаться к дежурному, который оперативно поставит в известность необходимых специалистов компетентных ведомств.

От министерства социальной защиты населения в рабочей встрече приняла участие заместитель министра Галина Шелкова. Участникам встречи напомнили, что приобретаемое жилье обязательно должно пройти так называемую экспертизу. «Что является предметом оценки жилья? Во-первых, стоимость квадратного метра не должна превышать среднерыночную стоимость, установленную в муниципальном образовании, где приобретается данное жилье. Во-вторых, чтобы приобретаемый дом был пригодным для проживания и, в-третьих, чтобы не находился в затапливаемой зоне», – объяснили жителям ПДП.

Кроме того, Галина Николаевна отметила, что по спорным ситуациям в отношении восьми пострадавших во время ЧС многодетных семей минсоцзащиты, минюсту и минфину области дано особое поручение главы региона: подготовить предложение и расчет по дополнительной поддержке указанной категории граждан.