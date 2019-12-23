Дальнему Востоку прибавляют энергосубсидий

В 2020 году правительство РФ может резко увеличить сборы с оптового энергорынка для снижения тарифов на Дальнем Востоке. Надбавка на мощность для промпотребителей европейской части России, Урала и Сибири увеличится на 17 % год к году и составит 37,6 миллиарда рублей. Базовый тариф для Дальнего Востока составит 5 рублей за 1 киловатт-час.

По данным «КоммерсантЪ», в понедельник, 23 декабря, ФАС представит на рассмотрение правкомиссии по электроэнергетике предварительный размер надбавки к цене на мощность для оптовых потребителей энергии для снижения энерготарифов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

По оценке ФАС, промпотребители европейской части России, Урала и Сибири будут платить по 3,42 миллиарда рублей ежемесячно. При этом общий объем надбавки в 2020 году вырастет с 32,1 миллиарда до 37,6 миллиарда рублей.

Базовый тариф для потребителей ДФО увеличится с 4,6 рубля за 1 киловатт-час до 5 рублей за 1 киловатт-час (без НДС).

Правительство запустило механизм снижения тарифов на электроэнергию в ДФО в июле 2017 года. Ежегодно правкомиссия пересматривает базовый тариф и размер надбавки. Так, в 2017 году тариф для ДФО составлял 4 рубля за 1 киловатт-час, а размер надбавки составил 24 миллиарда рублей. Цель перекрестного субсидирования заключается в стимулировании инвестиций на Дальнем Востоке. Предполагалось, что механизм будет работать до 2020 года, но в декабре Госдума одобрила продление субсидирования дальневосточных тарифов на один год. Сейчас обсуждается продление программы еще на 10 лет, но с ограничением категорий потребителей энергии – например, с исключением из механизма бюджетных организаций и крупных предприятий.

Сборы с оптового рынка получают пять регионов ДФО. Так, по расчетам ФАС, в 2020 году надбавка для Якутии составит 12,57 миллиарда рублей, для Камчатского края – 7,97 миллиарда рублей, Магаданской области – 3,53 миллиарда рублей, Сахалинской области – 4,71 миллиарда рублей, Чукотки – 8,85 миллиарда рублей.