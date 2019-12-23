Суды стали чаще ограничивать в правах игроманов и алкоголиков

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, суды стали реже отказывать в ограничении дееспособности игроманов и алкоголиков. Всего за шесть месяцев в России было вынесено 213 таких решений, доля отказов составила 27,7 %.

В 2018 году за тот же период было принято 187 решений об ограничении дееспособности из 276 обращений, то есть отказано в 32,2 % случаях.

Ограничение дееспособности предполагает установление попечительства над человеком, кто-то из близких родственников возьмет под контроль его доходы и расходы. Например, зарплату игромана будет получать попечитель. При этом ограничение дееспособности не предполагает лишения человека всех прав, он по-прежнему остается членом общества, ему только нельзя бесконтрольно тратить деньги.

Как сообщает «Российская газета», эксперты полагают, что в перспективе число таких дел будет расти.