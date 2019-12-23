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Последняя суббота 2019 года в Белогорске будет рабочей

Последняя суббота 2019 года в Белогорске будет рабочей
Фото: администрация Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков подписал распоряжение о привлечении на работу в выходной день, субботу 28 декабря, муниципальных служащих. Документ подписан в целях рационального распределения рабочего времени и исполнения распоряжения губернатора Амурской области, информирует пресс-служба Белогорска.

28 декабря сотрудники администрации города и структурных подразделений будут работать с 8.00 до 17.00, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. Начисление заработной платы за работу в выходной день будет произведено в одинарном размере. При этом 31 декабря объявлен выходным днем без оплаты. В этот день начинается дежурство работников администрации Белогорска на период новогодних праздников. Первым на круглосуточное дежурство заступает глава города Станислав Мелюков.

Руководителям муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и их подведомственных учреждений рекомендовано предусмотреть для своих работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ порядок организации рабочего времени в декабре 2019 года аналогично порядку, определенному распоряжением.

Замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова подчеркнула, что все детские сады и школы будут работать 28 декабря в соответствии с распоряжением, то есть полный рабочий день. 31 декабря 2019 года для всех учреждений образования, культуры и спорта будет выходным днем. При этом ФОК имени Солнечникова будет работать, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #закон #Новый год #праздники

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