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сегодня, 17:39 4

В Амурской области ищут антикоррупционных экспертов

В Амурской области ищут антикоррупционных экспертов

В Приамурье практически не работает институт антикоррупционной экспертизы. В министерстве юстиции решили активизировать работу по поиску народных экспертов. Их задача – изучать нормативно-правовые акты и находить в них коррупциогенные составляющие. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала замначальника управления минюста России по Амурской области Елена Чернышева.

«Главная задача – это предотвратить преступление, то есть профилактика. Не ловить уже нарушителя, а вообще лишить его такой возможности – нарушить наши права. Что делает независимый эксперт? Он проверяет нормативно-правовую базу. Эксперт работает не с конкретным лицом, который может ему потом угрожать, а с документами – изучает их и выявляет коррупциогенные факторы», – поясняет Елена Олеговна.

Сейчас в министерстве юстиции России официально зарегистрировано 425 юридических лиц и 2 605 физических лиц, наделенных статусом антикоррупционных экспертов. Из них всего 3 человека проживают в Амурской области. При этом к экспертам выдвигаются определенные требования, но денежное вознаграждение за свою работу они не получают.

«Если будет включено материальное стимулирование, то будет исключен принцип независимости. Может получиться так, что результат работы эксперта будет зависеть от того органа, который будет ему оплачивать. Поэтому у нас есть нематериальное стимулирование – различные поощрения от минюста, конкурсы и т.п.», – говорит Елена Чернышева.

Какие преимущества получают народные антикоррупционные эксперты, об этом в видео.

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#закон #Простые вопросы

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Комментарии
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  • От души

    От души
    29 минут назад

    "Из них всего 3 человека проживают в Амурской области. При этом к экспертам выдвигаются определенные требования, но денежное вознаграждение за свою работу они не получают".

    Попросите членов общественного совета при вашем министерстве заняться этой работой. Не всеж ходатайствовать им о повышении стоимости бесплатной юридической консультации до 1000р. для льготных категорий населения, которое я так понимаю будет удовлетворено за счет налогоплательщиков. Или они по критериям и личным качествам не подходят?

  • OT

    OT
    18 минут назад

    От души

    "Из них всего 3 человека проживают в Амурской области. При этом к экспертам выдвигаются определенные требования, но денежное вознаграждение за свою работу они не получают".

    Попросите членов общественного совета при вашем министерстве заняться этой работой. Не всеж ходатайствовать им о повышении стоимости бесплатной юридической консультации до 1000р. для льготных категорий населения, которое я так понимаю будет удовлетворено за счет налогоплательщиков. Или они по критериям и личным качествам не подходят?



    Члены общественного совета - это кто?

    Они просто "птичий базар".

    Тут нужен профессионал экономист. Надо владеть экономическими знаниями про рассмотрении документаций. Хорошо-бы опыт имеющий потому, что надо иметь критический ум, что дается с опытом

  • От души

    От души
    9 минут назад

    OT

    От души

    "Из них всего 3 человека проживают в Амурской области. При этом к экспертам выдвигаются определенные требования, но денежное вознаграждение за свою работу они не получают".

    Попросите членов общественного совета при вашем министерстве заняться этой работой. Не всеж ходатайствовать им о повышении стоимости бесплатной юридической консультации до 1000р. для льготных категорий населения, которое я так понимаю будет удовлетворено за счет налогоплательщиков. Или они по критериям и личным качествам не подходят?



    Члены общественного совета - это кто?

    Они просто "птичий базар".

    Тут нужен профессионал экономист. Надо владеть экономическими знаниями про рассмотрении документаций. Хорошо-бы опыт имеющий потому, что надо иметь критический ум, что дается с опытом



    Но даже депутаты горсовета за бесплатно работать не хотят, а тут... борьба с коррупцией.

  • OT

    OT
    6 минут назад

    От души

    OT

    От души

    "Из них всего 3 человека проживают в Амурской области. При этом к экспертам выдвигаются определенные требования, но денежное вознаграждение за свою работу они не получают".

    Попросите членов общественного совета при вашем министерстве заняться этой работой. Не всеж ходатайствовать им о повышении стоимости бесплатной юридической консультации до 1000р. для льготных категорий населения, которое я так понимаю будет удовлетворено за счет налогоплательщиков. Или они по критериям и личным качествам не подходят?



    Члены общественного совета - это кто?

    Они просто "птичий базар".

    Тут нужен профессионал экономист. Надо владеть экономическими знаниями про рассмотрении документаций. Хорошо-бы опыт имеющий потому, что надо иметь критический ум, что дается с опытом



    Но даже депутаты горсовета за бесплатно работать не хотят, а тут... борьба с коррупцией.



    Значит ищут для близиру, а на самом деле бюрократически назначат

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