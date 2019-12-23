В Амурской области ищут антикоррупционных экспертов

В Приамурье практически не работает институт антикоррупционной экспертизы. В министерстве юстиции решили активизировать работу по поиску народных экспертов. Их задача – изучать нормативно-правовые акты и находить в них коррупциогенные составляющие. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала замначальника управления минюста России по Амурской области Елена Чернышева.

«Главная задача – это предотвратить преступление, то есть профилактика. Не ловить уже нарушителя, а вообще лишить его такой возможности – нарушить наши права. Что делает независимый эксперт? Он проверяет нормативно-правовую базу. Эксперт работает не с конкретным лицом, который может ему потом угрожать, а с документами – изучает их и выявляет коррупциогенные факторы», – поясняет Елена Олеговна.

Сейчас в министерстве юстиции России официально зарегистрировано 425 юридических лиц и 2 605 физических лиц, наделенных статусом антикоррупционных экспертов. Из них всего 3 человека проживают в Амурской области. При этом к экспертам выдвигаются определенные требования, но денежное вознаграждение за свою работу они не получают.

«Если будет включено материальное стимулирование, то будет исключен принцип независимости. Может получиться так, что результат работы эксперта будет зависеть от того органа, который будет ему оплачивать. Поэтому у нас есть нематериальное стимулирование – различные поощрения от минюста, конкурсы и т.п.», – говорит Елена Чернышева.

Какие преимущества получают народные антикоррупционные эксперты, об этом в видео.