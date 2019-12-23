Амурчан бесплатно научат заниматься бизнесом

С января по февраль 2020 года для амурских предпринимателей проведут обучающие курсы. Спикеры – специалисты из Москвы и Казани – бесплатно расскажут, как начать работать и раскрутить свой бизнес.

Принять участие в восьминедельном курсе «Фабрика-Старт» могут как действующие предприниматели, которые только начали заниматься своим делом, так и школьники, которые стоят в начале своего пути в мир бизнеса.

Во время обучения участникам курсов дадут информацию об основах ведения бизнеса, расскажут, как придумать идею бизнеса, разработать бизнес-модель и даже предоставят персонального наставника из числа действующих предпринимателей.

Амурские бизнесмены, которые выступят наставниками для участников курсов, уже прошли специальный тренинг, где изучали регламенты встреч, техники обучения в рамках программы и всю необходимую информацию для поддержки обучающихся.

Обучение проведут в формате практических мастер-классов и интенсивов от экспертов. Вести занятия будут действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса от трех лет и доходом от 1 000 000 рублей. Также во время обучения амурчане посетят ряд бизнес-завтраков, бизнес-туров и встреч.

Курсы разделят на несколько этапов и затронут сразу семь тематик: «Эффективный старт», «Экономическая математика», «Юридические аспекты. Налоги. Бухгалтерский учет», «Курс по работе с разными типами инвесторов, основам «упаковки» проекта», «Разработка и внедрение маркетинговой кампании в организации», «Основы продаж» и «Интернет-технологии в предпринимательстве».

Чтобы попасть на занятия в рамках бесплатной программы, амурчанам достаточно успешно пройти онлайн-тест на business.amurobl.ru. Тестирование послужит отборочным заданием. По результатам прохождения курсов участники программы получат не только новые знания, а также проект своего бизнеса, но и шанс стать резидентом амурского бизнес-инкубатора для дальнейшего развития своего дела.

Обучающая программа реализована в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в Амурской области при содействии Центра «Мой Бизнес».

Организатором курсов выступает образовательный проект, прошедший лицензирование в Министерстве экономического развития РФ, «Фабрика предпринимательства».