После Нового года КНР снизит пошлины на ввоз свинины и еще более 800 видов товаров

Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции. В их число вошли замороженная свинина, фармацевтические препараты и ряд высокотехнологичных товаров.

Таким образом китайские власти намерены удовлетворить определенные потребности населения страны. Импорт свинины, в частности, позволит сократить ее нехватку на фоне вспышки африканской чумы свиней. Также снижение тарифов затронет замороженные авокадо, апельсиновый сок, новые лекарства от астмы и диабета, ключевые компоненты и устройства для производства интегральных микросхем.

Это решение Пекина не связано напрямую с торговой войной США и Китая, но оно подтверждает намерение властей страны продолжать повышение открытости китайской экономики, а такое требование содержится в их торговой сделке с Вашингтоном, пишет «Интерфакс».

В декабре президент США Дональд Трамп сообщил о согласовании с китайскими властями первой фазы торговой сделки. Вскоре, по его словам, планируется начать переговоры и по второй фазе. Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, отмечал президент США.