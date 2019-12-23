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сегодня, 17:50 2

После Нового года КНР снизит пошлины на ввоз свинины и еще более 800 видов товаров

После Нового года КНР снизит пошлины на ввоз свинины и еще более 800 видов товаров
Фото: pixabay.com

Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции. В их число вошли замороженная свинина, фармацевтические препараты и ряд высокотехнологичных товаров.

Таким образом китайские власти намерены удовлетворить определенные потребности населения страны. Импорт свинины, в частности, позволит сократить ее нехватку на фоне вспышки африканской чумы свиней. Также снижение тарифов затронет замороженные авокадо, апельсиновый сок, новые лекарства от астмы и диабета, ключевые компоненты и устройства для производства интегральных микросхем.

Это решение Пекина не связано напрямую с торговой войной США и Китая, но оно подтверждает намерение властей страны продолжать повышение открытости китайской экономики, а такое требование содержится в их торговой сделке с Вашингтоном, пишет «Интерфакс».

В декабре президент США Дональд Трамп сообщил о согласовании с китайскими властями первой фазы торговой сделки. Вскоре, по его словам, планируется начать переговоры и по второй фазе. Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, отмечал президент США.

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#Китай #экономика

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Комментарии
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  • От души

    От души
    48 минут назад

    Были бы живы свиньи, новости была бы отличная. Всех уморили чумой, теперь в Китае пошлины снижают.

  • От души

    От души
    43 минуты назад

    Теперь на этой волне и цены вырастут на свинину российских производителей в магазинах. Будем есть "дешевый" амурский бройлер.

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