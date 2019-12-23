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23декабря
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сегодня, 17:15 0

В Якутии вспышка кори, непривитые дети и взрослые отстранены от занятий и работы

В Якутии вспышка кори, непривитые дети и взрослые отстранены от занятий и работы
Фото: pixabay.com

В Якутии растет число заболевших корью. По последним данным на 22 декабря уже зарегистрировано 40 случаев, в том числе 10 случаев у детей до 17 лет. У большинства заболевших нет прививок против этого заболевания.

Главный государственной санитарный врач Якутии заявил, что ситуация по инфекции является неблагополучной и существует угроза дальнейшего распространения кори среди населения. В связи с этим было выпущено постановление, которое предписывает не допускать в Якутске на праздничные новогодние мероприятия детей, у которых нет прививок от кори.

К проведению массовых мероприятий, а также к сопровождению коллективов также будут допускать только тех, кто был вакцинирован от этой инфекции.

В медучреждениях, где фиксировались случаи внутрибольничного заболевания вводится карантин, к работе допускается только привитый персонал, сообщается на сайте якутского Роспотребнадзора.

В Якутске, а также в муниципальном образовании Жатай временно отстранены от посещения образовательных учреждений непривитые дети, также к занятиям не допускают непривитых студентов, а к работе – невакцинированных сотрудников.

Сейчас в регионе проводится экстренная вакцинация от кори, которая является острым высоко контагиозным вирусным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем. При контакте непривитого человека с больным корью риск заболеть составляет практически 100%.

Характерные симптомы: кашель и/или насморк, конъюнктивит, общая интоксикация, температура тела 38 градусов и выше, поэтапное высыпание пятнисто-папулезной сливной сыпи с 4-5 дня болезни.

Корь очень опасна тяжелыми осложнениями, вплоть до летального исхода.

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#Дальний Восток #здоровье #медицина

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