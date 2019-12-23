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сегодня, 17:08 0

Китаец со славянской внешностью признан одним из лучших видеоблогеров КНР

Китаец со славянской внешностью признан одним из лучших видеоблогеров КНР
Фото: biang.ru

Видеоблогер русского происхождения Дун Дэшэн в начале декабря вошел в десятку лучших блогеров Китая муниципального уровня. Он рассказал о доходах своей семьи газете «Хэйхэ Жибао». Вместе с женой он зарабатывает в среднем около 15 тысяч юаней в месяц (более 2 100 долларов США).

Как отметил в интервью блогер, они с женой не стремятся много зарабатывать. «Главное, чтобы мы повысили качество нашей жизни. Вижу, что это нам удается», – отметил он.

По словам Дун Дэшэна, помимо сельского хозяйства, которое отнимает у них большую часть времени, его семья также занимается электронной торговлей. Они отправляют почтой по всему Китаю не только выращенную собственными руками продукцию, но и все то, чем славится уезд Сюнькэ.

Дун Дэшэн, видеоблогер, с двумя миллионами читателей, является потомком русских мигрантов в четвертом поколении. Он стал популярным в интернете в 2016 году, благодаря участию в телепередаче на Хэйлунцзянском телевидении. За минувший год популярность Дун Дэшэна, значительно выросла. Он снялся в нескольких телепередачах, в одном телефильме, а также принял участие в праздничных мероприятиях платформы Куайшоу в провинции Хэйлунцзян, посвященных зимнему туризму, пишет Biang.ru.

Уезд Сюнькэ провинции Хэйлунцзян (КНР) расположен на берегу Амура, напротив Михайловского района Амурской области РФ.

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#Китай #работа #финансы

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