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Азиатско-Тихоокеанский банк подписал документы по первой сделке в рамках программы «Дальневосточная ипотека»

Азиатско-Тихоокеанский банк подписал документы по первой сделке в рамках программы «Дальневосточная ипотека»

Азиатско-Тихоокеанский банк готов к первым сделкам по программе ипотечного льготного кредитования для жителей Дальнего Востока. Подписание документов прошло в отделении банка в Хабаровске, в ближайшие дни планируется в Благовещенске. На сегодняшний день в банк поступило более 3000 обращений от клиентов.

«Очень рады, что мы подошли под условия по программе для дальневосточников. Давно мечтали о собственном жилье и, конечно, когда узнали об ипотеке, решили сходить в АТБ и все подробно узнать. Специалисты нас проконсультировали, рассказали об условиях, рассчитали примерный платеж и познакомили со списком застройщиков. Мы сразу же решили, что будем оформлять ипотеку. Особенно приятно, что нашу заявку в АТБ очень быстро обработали и приняли положительное решение, нам сразу рассказали, где и какие документы необходимо оформить, а также проконсультировали по всем пунктам», – рассказал житель Хабаровска Данил Горпенко.

АТБ стал одним из первых банков, который до формального утверждения условий программы «Дальневосточная ипотека» начал сбор заявок и одобрение клиентов. В настоящее время в соответствии с порядком, предусмотренным постановлением, банк подал оператору программы АО ДОМ РФ пакет документов, необходимый для установления лимита и включения в список банков, уполномоченных предоставлять ипотечные кредиты в рамках программы. Установление лимита ожидается в ближайшее время, после чего в банке начнутся первые выдачи.

«Наш банк стал одним из первых, кто подал заявку на участие в данной государственной программе, так как для АТБ Дальний Восток – одна из основных территорий работы и развития, а для жителей мы считаемся по-настоящему домашним банком. Мы рады, что у дальневосточников появилась такая уникальная возможность оформить ипотеку под низкий процент. В настоящее время мы получили более 3000 обращений от жителей Дальнего Востока. Количество желающих оформить ипотеку увеличивается с каждым днем, и мы готовы предоставить консультационную помощь каждому клиенту, обратившемуся в АТБ, а также принять заявку на получение кредита», – рассказал председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка Сергей Аврамов.

Ставка по программе в АТБ составляет от 1,75 %, срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 миллионов рублей при минимальном первоначальном взносе 20 % от стоимости недвижимости.

Стать участником программы могут молодые семьи, граждане РФ в возрасте до 35 лет, состоящие в браке, а также граждане РФ, не состоящие в браке, с детьми не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на приобретение квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.

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#Дальний Восток #финансы

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