Нюша впервые показала свою дочь и рассказала, что назвала ее Симба

В ноябре 2018 года певица Нюша впервые стала мамой, но скрывала не только лицо ребенка, но и его имя. Спустя год звезда решила открыть лицо девочки и представить общественности дочь Симбу.

«Мы долго думали над именем. Изучали, читали, смотрели в сочетании со знаком зодиака, годом, характером. Я верю, что это влияет на судьбу. Не хотели называть в честь бабушки, прабабушки», – говорила перед беременностью артистка.

«Знакомьтесь, моя дочь – Симба», – цитирует Нюшу журнал Hello, которому звезда дала интервью по этому поводу.

Фанаты отметили, что девочка как две капли воды похожа на отца, а вот имя ребенка не всем пришлось по душе. «Симба Игоревна? Да, тяжеловато девочке в школе будет», «Симба? А папа может быть Тимон или Пумба?», «Гадя Петрович Хренова в наше время звучит нормально, по сравнению с этим», «Блин, а я этим именем собаку назвала», «Понятно теперь почему держали имя в секрете! Маразм крепчал», – оставляют комментарии пользователи под постом.

Некоторые же посчитали, что настоящее имя девочки – Серафима, а Симбой ее называют родители.

В июле фанаты Нюши не узнали ее во время фестиваля «Жара». Многие тогда заподозрили, что молодая мама прислала вместо себя двойника на фестиваль.