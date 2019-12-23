Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:55 0

Нюша впервые показала свою дочь и рассказала, что назвала ее Симба

Нюша впервые показала свою дочь и рассказала, что назвала ее Симба
Фото: ru.hellomagazine.com

В ноябре 2018 года певица Нюша впервые стала мамой, но скрывала не только лицо ребенка, но и его имя. Спустя год звезда решила открыть лицо девочки и представить общественности дочь Симбу.

«Мы долго думали над именем. Изучали, читали, смотрели в сочетании со знаком зодиака, годом, характером. Я верю, что это влияет на судьбу. Не хотели называть в честь бабушки, прабабушки», – говорила перед беременностью артистка.

«Знакомьтесь, моя дочь – Симба», – цитирует Нюшу журнал Hello, которому звезда дала интервью по этому поводу.

Фанаты отметили, что девочка как две капли воды похожа на отца, а вот имя ребенка не всем пришлось по душе. «Симба Игоревна? Да, тяжеловато девочке в школе будет», «Симба? А папа может быть Тимон или Пумба?», «Гадя Петрович Хренова в наше время звучит нормально, по сравнению с этим», «Блин, а я этим именем собаку назвала», «Понятно теперь почему держали имя в секрете! Маразм крепчал», – оставляют комментарии пользователи под постом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Большая премьера на страницах нового номера HELLO! ✨ ⠀ Нюша, впервые ставшая мамой в ноябре 2018-го, в течение года скрывала лицо своей дочери от общественности и не сообщала поклонникам ее имя. Представить маленькую Симбу миру певица и ее муж, генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов доверили HELLO! ⠀ Семья приняла участие в яркой съемке для последнего в уходящем году номера издания, который выйдет завтра, 23 декабря. Не пропустите! @hello__ru #hello_ru #hello_russia #Нюша ⠀ Интервью: Люба Егорова @darndreamer Фото: Алена Никифорова @sunny_blossom Стиль: Дарья Турова @darieturova Продюсер: Ольга Закатова @olga__zakatova Мейк-ап и прически: Елена Синяк @elena_sinyak Ассистент фотографа: Дмитрий Тарасов Ассистент стилиста: Анна Усик Ассистент продюсера: Виктория Захарочкина @sama__dobrota Благодарим LID'S EVENTHOUSE @lidseventhouse, BEST DECOR PLACE @bestdecorplace и ресторан Иностранцы за помощь в организации съемки

Публикация от HELLO! Russia (@hello__ru)

Некоторые же посчитали, что настоящее имя девочки – Серафима, а Симбой ее называют родители.

В июле фанаты Нюши не узнали ее во время фестиваля «Жара». Многие тогда заподозрили, что молодая мама прислала вместо себя двойника на фестиваль.

Просмотров всего: 37

#дети #шоу-бизнес

распечатать


Общество

В 2020 году мобильный «Кванториум» охватит 6 новых населенных пунктов Приамурья
Общество

Дед Мороз и Снегурочка в карете развозят подарки детям в Благовещенске (видео)
Общество

В Амурской области выбрали лучших воспитателей года
Общество

В Благовещенске начинаются губернаторские елки
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь