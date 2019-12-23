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23декабря
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В 2020 году мобильный «Кванториум» охватит 6 новых населенных пунктов Приамурья

В 2020 году мобильный «Кванториум» охватит 6 новых населенных пунктов Приамурья
Фото: Правительство Амурской области

Утверждён маршрут второго мобильного «Кванториума», который появится в Приамурье в 2020 году. Технопарк на колёсах охватит шесть населенных пунктов: села Поздеевка, Ромны, поселки городского типа Новобурейский, Талакан, Архара и город Завитинск.

«Это вторая "ветка" мобильного технопарка, которая будет закреплена за новым автомобилем. Маршрут начнет действовать, когда машину сделают на предприятии по индивидуальному техническому заданию, и она поступит в Приамурье», – отметила директор технопарка Наталья Домашенко.

Сейчас к отправке в первую поездку по Амурской области готовят самый большой в России мобильный технопарк «Кванториум». Машину ждут в Ивановке, Тамбовке, Возжаевке, Екатеринославке, Поярково и Константиновке. В перспективе сеть технопарков в Приамурье будет расширена. К 2022 году в рамках национального проекта «Образование» в регионе будут действовать пять передвижных лабораторий, сообщает амурское правительство.

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#дети #наука #технологии

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