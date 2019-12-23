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сегодня, 16:53 0

Китаец пытался ввезти в Россию почти 80 килограммов человеческих волос

Китаец пытался ввезти в Россию почти 80 килограммов человеческих волос
Фото: Читинская таможня

79 килограммов человеческих волос обнаружили сотрудники Читинской таможни. При таможенном контроле у гражданина Китайской Народной Республики, въезжавшего в Россию, обнаружили незадекларированный товар.

Гражданин Китая заявил, что у него нет товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако таможенники решили проверить его багаж и обнаружили в четырех сумках туриста человеческие волосы. «Крупная партия товара явно свидетельствовала о его коммерческом предназначении. В этом случае товар необходимо было задекларировать и уплатить соответствующие таможенные платежи», – сообщает пресс-служба Читинской таможни.

Как пояснил нарушитель, волосы он перевозил по просьбе знакомого из Китая для изготовления париков и заколок из накладных волос.

В отношении иностранца возбуждено дело по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Товар направлен на экспертизу.

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#Китай #происшествия #таможня

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