Китаец пытался ввезти в Россию почти 80 килограммов человеческих волос

79 килограммов человеческих волос обнаружили сотрудники Читинской таможни. При таможенном контроле у гражданина Китайской Народной Республики, въезжавшего в Россию, обнаружили незадекларированный товар.

Гражданин Китая заявил, что у него нет товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако таможенники решили проверить его багаж и обнаружили в четырех сумках туриста человеческие волосы. «Крупная партия товара явно свидетельствовала о его коммерческом предназначении. В этом случае товар необходимо было задекларировать и уплатить соответствующие таможенные платежи», – сообщает пресс-служба Читинской таможни.

Как пояснил нарушитель, волосы он перевозил по просьбе знакомого из Китая для изготовления париков и заколок из накладных волос.

В отношении иностранца возбуждено дело по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Товар направлен на экспертизу.