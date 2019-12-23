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23декабря
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сегодня, 16:26 1

В Чигирях сразу на девяти этажах строящейся многоэтажки загорелись электрощитовые

В Чигирях сразу на девяти этажах строящейся многоэтажки загорелись электрощитовые
Фото: zbulvar.ru/

В селе Чигири тушили возгорание в 16-этажном доме, не введенном в эксплуатацию. Сообщение о пожаре на улице Воронкова поступило днем 23 декабря. На девяти этажах горели электрощитовые.

Через семь минут после сообщения о возгорании огнеборцы Благовещенского гарнизона в составе 16 человек и пяти единиц техники прибыли на место. В течение пяти минут открытое горение ликвидировали, не позволив огню распространиться.

В результате повреждено девять электрощитовых на общей площади 15 квадратных метров и закопчен потолок на площади 10 квадратных метров на 14 этаже.

Предположительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Обстоятельства устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары #происшествия

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