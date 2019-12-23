Специалисты ЖКХ будут работать в новогодние праздники круглые сутки

Фото: пресс-служба областной администрации

Бесперебойную работу системы ЖКХ в новогодние праздники – с 31 декабря 2019 года по 9 января 2020 года – будут обеспечивать более 1 000 специалистов. Приказ о круглосуточном дежурстве подписан в министерстве ЖКХ области.

«Главами муниципальных районов и городских округов области заключены соглашения о порядке информационного обмена при предупреждении, возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций с подразделениями ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", утверждены порядки использования дизельных электрических станций на объектах коммунальной инфраструктуры при ликвидации аварийных ситуаций со схемами взаимодействия. В целях организации бесперебойного обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами в период выходных и праздничных дней с 31 декабря 2019 года по 9 января 2020 года министерством ЖКХ области рекомендовано главам муниципальных районов и городских округов области обеспечить круглосуточное дежурство ответственных работников администраций. Соответствующие графики дежурств уже предоставлены в министерство ЖКХ», – доложил на расширенном заседании правительства области министр ЖКХ Сергей Гордеев.

На территории Приамурья сформировано 243 аварийные бригады. Общая численность – 1 081 человек и 958 единиц специальной техники. Ресурсоснабжающие организации имеют необходимый запас материальных ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций.

Обеспеченность резервными источниками электроэнергии котельных области составляет 96,7 %. Для ликвидации аварийных ситуаций создан областной резерв материально-технических ресурсов на сумму 330 миллионов рублей.

Как рассказал Сергей Гордеев, для осуществления контроля режима работы котельных при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ в рамках взаимодействия с единой дежурной диспетчерской службой Амурской области регламентирован порядок обмена информацией между ФКУ «ЦУКС», министерством ЖКХ области и главами муниципальных районов и городских округов области.

«Согласно распоряжению рекомендовано ежедневно к 8:00 представлять в министерство ЖКХ области информацию о прохождении отопительного периода в муниципальных районах и городских округах области, – рассказал министр. – При возникновении аварийных ситуаций сотрудники ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Амурской области" немедленно должны оповещать ответственных лиц с последующим письменным представлением информации в 30-минутный срок».

Далее оперативный дежурный ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Амурской области» должен представлять информацию о ходе восстановительных работ и доклад о ликвидации аварийных ситуаций министерству жилищно-коммунального хозяйства области.

Кроме того, министерство ЖКХ рекомендовало муниципальным органам власти организовать взаимодействие с органами внутренних дел, предусмотрев включение в маршруты патрулирования проверяемые объекты – отопительные котельные, с обязательным доведением этой информации до руководителей предприятий и персонала котельных.

«Также муниципальным органам власти рекомендовано обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад и наличие у них необходимых материалов, оборудования и транспорта и спецтехники, организовать проведение дополнительных проверок готовности резервных источников электроснабжения, дизельных электростанций, – сказал министр. – Необходимо организовать круглосуточные дежурства руководителей жилищно-коммунальных хозяйств и предприятий, руководителей муниципальных образований, обеспечить действенный контроль за работой персонала котельных с проведением выездных проверок».

«Всем главам муниципальных образований необходимо обратить самое пристальное внимание на прохождение отопительного периода в праздничные дни. Обязательный личный контроль и повышенная ответственность», – подчеркнул глава региона Василий Орлов.

Также министр ЖКХ доложил на совещании о прохождении отопительного периода. По состоянию на 18 декабря 2019 года фактические запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций составили:

уголь: план – 382,7 тысячи тонн, факт – 396,6 тысячи тонн, или 104 %;

мазут: план – 8,2 тысячи тонн, факт – 12,8 тысячи тонн, или 157 %;

дрова: план – 3,2 тысячи тонн, факт – 1,9 тысячи тонн, или 59 %.

Дополнительно заготовлено 1,3 тысячи тонн дров, или 41 % находящиеся на лесных делянах.

Организация по поставке топлива для наличия общего нормативного запаса в течение отопительного периода в области ведется согласно графику поставок, сообщает пресс-служба областной администрации.