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В Амурском театре драмы проведут последнюю открытую читку 2019 года

В Амурском театре драмы проведут последнюю открытую читку 2019 года

Артисты Амурского театра драмы готовят последнюю в 2019 году открытую читку пьесы. Как сообщало ИА «Амур.инфо», среди зрителей это стало востребованным форматом общения с артистами. На этот раз, несмотря на предновогодний ажиотаж и праздничное настроение, разговор пойдет об одиночестве.

«Сегодняшний закон успеха диктует умение громко заявлять о себе и быть привлекательной личностью. Но что будет, если интроверт все же придумает способ стать обеспеченным и независимым? И сможет ли он сохранить свое достижение среди окружения, которое так не похоже на него?» – задаются вопросом в театре. Найти ответы и поразмышлять вместе с участниками действа можно на открытой читке «Как я стал разговаривать с Толиком». Автор пьесы – загадочная личность Йося Олишевский, о котором в интернете практически нет никаких сведений. Известно лишь, что написал он историю, основываясь на собственном опыте.

Пьеса с логичным и понятным сюжетом построена в форме монолога главного героя Йоси, которого мама отправила на прием к психотерапевту. Причина обращения к «мозгоправу» становится понятной лишь к финалу исповеди, в которой присутствует изрядная доля иронии и абсурда, элементов ужаса и истерики.

Читка состоится в пятницу, 27 декабря, в 18 часов. Вход свободный. Амурский областной театр драмы приглашает зрителей, достигших 14 лет.

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Комментарии
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  • uslon

    uslon
    19 минут назад

    Был. Занятно!

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