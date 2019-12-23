В Амурском театре драмы проведут последнюю открытую читку 2019 года

«Сегодняшний закон успеха диктует умение громко заявлять о себе и быть привлекательной личностью. Но что будет, если интроверт все же придумает способ стать обеспеченным и независимым? И сможет ли он сохранить свое достижение среди окружения, которое так не похоже на него?» – задаются вопросом в театре. Найти ответы и поразмышлять вместе с участниками действа можно на открытой читке «Как я стал разговаривать с Толиком». Автор пьесы – загадочная личность Йося Олишевский, о котором в интернете практически нет никаких сведений. Известно лишь, что написал он историю, основываясь на собственном опыте.

Пьеса с логичным и понятным сюжетом построена в форме монолога главного героя Йоси, которого мама отправила на прием к психотерапевту. Причина обращения к «мозгоправу» становится понятной лишь к финалу исповеди, в которой присутствует изрядная доля иронии и абсурда, элементов ужаса и истерики.

Читка состоится в пятницу, 27 декабря, в 18 часов. Вход свободный. Амурский областной театр драмы приглашает зрителей, достигших 14 лет.