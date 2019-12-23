Отморозившему ноги мужчине не разрешили отогреться в McDonald’s и не вызвали скорую

В Тюмени сотрудники ресторана McDonald’s выставили на улицу замерзшего человека. Мужчине отказались вызвать скорую в одном из ресторанов быстрого питания. На помощь пришли случайные прохожие, которые вызвали медиков.

О произошедшем в ночь с 21 на 22 декабря рассказал подписчик паблика «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Примерно в 01:15 мы с друзьями проходили мимо "Макдоналдса" на улице Ленина, к нам, сильно хромая, подошел мужчина и попросил вызвать скорую помощь. Он сказал нам, что отморозил ноги и не может больше идти», – написал человек, оказавший помощь.

Выяснилось, что мужчина заходил в ресторан, но всех посетителей быстро выгнали на улицу, поскольку McDonald’s закрылся. Работало только уличное окно приема заказов.

«Скорую помощь вызывать ему отказались», – уточнил свидетель случившегося.

Он попросил пустить замерзающего «хотя бы в тамбур между залом и улицей», чтобы тот согрелся и смог дождаться медиков. Вызванный кассиром менеджер отказался выполнять эту просьбу, сославшись на инструкции. Он также заявил, что «каждый сам выбирает свой путь» и «мы выгнали его только 10 минут назад, он не мог так быстро замерзнуть», пишет «360».

Люди, стоявшие рядом, заступились за окоченевшего мужчину, но менеджер предложил им самостоятельно заняться согреванием пострадавшего.

Компания неравнодушных горожан проводила нуждавшегося в помощи до расположенной неподалеку пиццерии, куда в итоге за ним приехала скорая. Как выяснилось позже, мужчина сильно отморозил ноги и мог их лишиться совсем.

Очевидец случившегося написал в службу поддержки McDonald’s в Viber, однако ему снова рассказали об инструкции, которая не позволяет «пускать посторонних в то время, когда зал не работает».

На вопрос о том, что в ресторане думают насчет оставления в опасности, в McDonald’s отвечать не стали. На просьбу портала Znak.com прокомментировать ситуацию, в точке фастфуда посоветовали обратиться в центральный офис компании в Москве.