Пока ипотека не разлучит нас: как новая льгота может повлиять на браки (видео)

«Пока ипотека не разлучит нас» – новая шутка в Сети, которая появилась с принятием льготной ипотеки под 2 % для дальневосточников. Действительно ли она скажется на семейной жизни амурчан, повлияет ли на статистику браков и разводов, корреспондент Альфа ТВ спросил у руководителя амурского управления ЗАГС Натальи Томиловой.

«Мы искренне надеемся, что она даст скачок именно к вступлению в брак, потому что эта параллель заметна. Чем раньше мы женимся, в 20-23 года, и такие льготные условия для ипотеки, тем мы быстрее справимся с такой крупной задачей, как обеспечение жильем молодой семьи, и возможностью в недалеком будущем рассмотреть рождение третьего и четвертого ребенка», – отметила Наталья Сергеевна.

Кстати, срочное оформление ипотеки наряду с беременностью, рождением ребенка может стать обстоятельством для ускоренного вступления в брак. Такие случаи в благовещенском ЗАГСе были. Подробности в материале Альфа ТВ.

Как писало Амур.инфо, 9 декабря постановление правительства Российской Федерации о дальневосточной ипотеке подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В Амурской области примерно 1 500 семей теоретически могут стать участниками льготной ипотечной программы. Больше 300 амурчан уже обратились в банк за консультацией по поводу ипотеки под 2 %. Примерно 20 семьям кредиты уже одобрили.