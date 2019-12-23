Амурское отделение ДОСААФ признано лучшим в стране
Региональное отделение ДОСААФ России по Амурской области признали лучшим в стране и наградили памятным кубком и адресным шильдом. Первое место по итогам работы в 2019 году общество заняло за военно-патриотическую подготовку молодежи.
«Это результат тесного сотрудничества с министерством образования и науки Амурской области», – отметил руководитель амурского отделения ДОСААФ Александр Боржко.
Основными направлениями деятельности организации являются: патриотическое воспитание молодежи, участие в развитии физической культуры и спорта, развитие технических видов спорта, проведение местных и региональных военно-патриотических и спортивных мероприятий и соревнований.
Всего в региональном отделении ДОСААФ России Амурской области создано и действуют на сегодняшний день 46 военно-патриотических клубов.
В уходящем году курсантами выполнено 113 учебных полетов, 239 прыжков с парашютом, также для школьников проводились показательные занятия и экскурсии.
Всего занимающихся авиационными, техническими и военно-прикладными видами спорта – 1 200 человек, в том числе спортсменов ДОСААФ – 220 человек, сообщает пресс-служба минобразования региона.
Просмотров всего: 244